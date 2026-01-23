DAX24.933 +0,1%Est505.958 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,50 -2,3%Nas23.668 +0,7%Bitcoin73.431 +0,6%Euro1,1878 -0,1%Öl65,73 -0,8%Gold5.093 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 CSG Group A420X0 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Allianz 840400 BASF BASF11 Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich wenig bewegt -- Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen -- VW-Chef hält US-Werk für Audi wegen Zöllen für nicht finanzierbar -- Meta, Merck, DroneShield, CSG, BioNTech im Fokus
Top News
Hot Stocks heute: Was uns diese Woche erwartet: MSF, Apple, Tesla, Meta und FED Hot Stocks heute: Was uns diese Woche erwartet: MSF, Apple, Tesla, Meta und FED
Ausblick: Logitech vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal Ausblick: Logitech vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.

Merz ruft Europäer bei Nordsee-Gipfel zum Zusammenhalt auf

26.01.26 17:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
33,82 EUR 0,34 EUR 1,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RWE AG St.
52,04 EUR 0,52 EUR 1,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
141,35 EUR -1,50 EUR -1,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vestas Wind Systems A-S
25,89 EUR 1,83 EUR 7,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat die Europäer angesichts zunehmender Bedrohungen zu einer stärkeren Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich aufgerufen. "Nicht weniger als unsere Art zu leben steht auf dem Spiel", sagte Merz beim Nordsee-Gipfel in Hamburg. "Wir können und müssen geeinter sein denn je." Das gelte für Wirtschafts-, Energie und Sicherheitsfragen. Sabotage, Cyberattacken und andere Angriffe nähmen zu, betonte Merz.

Wer­bung

Beim Nordsee-Gipfel geht es in erster Linie um den Ausbau der Windkraft. Der Schutz wichtiger Energie-Infrastruktur ist aber ebenfalls Thema./hoe/DP/stk

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nordex

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Siemens Energy AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
12:16Siemens Energy BuyJefferies & Company Inc.
23.01.2026Siemens Energy BuyUBS AG
22.01.2026Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.01.2026Siemens Energy SellUBS AG
14.01.2026Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12:16Siemens Energy BuyJefferies & Company Inc.
23.01.2026Siemens Energy BuyUBS AG
22.01.2026Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.01.2026Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.01.2026Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
14.01.2026Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
10.12.2025Siemens Energy NeutralCitigroup Corp.
03.12.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
21.11.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
21.11.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.01.2026Siemens Energy SellUBS AG
14.11.2025Siemens Energy SellUBS AG
22.10.2025Siemens Energy VerkaufenDZ BANK
20.10.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
29.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Energy AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen