Merz ruft Europäer bei Nordsee-Gipfel zum Zusammenhalt auf
HAMBURG (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat die Europäer angesichts zunehmender Bedrohungen zu einer stärkeren Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich aufgerufen. "Nicht weniger als unsere Art zu leben steht auf dem Spiel", sagte Merz beim Nordsee-Gipfel in Hamburg. "Wir können und müssen geeinter sein denn je." Das gelte für Wirtschafts-, Energie und Sicherheitsfragen. Sabotage, Cyberattacken und andere Angriffe nähmen zu, betonte Merz.
Beim Nordsee-Gipfel geht es in erster Linie um den Ausbau der Windkraft. Der Schutz wichtiger Energie-Infrastruktur ist aber ebenfalls Thema./hoe/DP/stk
