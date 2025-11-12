DAX 24.381 +1,2%ESt50 5.787 +1,1%MSCI World 4.415 +0,0%Top 10 Crypto 13,84 +1,7%Nas 23.406 -0,3%Bitcoin 89.548 +2,2%Euro 1,1587 +0,0%Öl 62,70 +0,0%Gold 4.211 +0,3%
Vestas Wind Systems A-S Aktie

Marktkap. 21,3 Mrd. EUR

KGV 26,51 Div. Rendite 0,56%
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Vestas Wind Systems A-S Hold

08:01 Uhr
Vestas Wind Systems A-S Hold
Vestas Wind Systems A-S
Vestas Wind Systems A-S
21,35 EUR -0,41 EUR -1,88%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Vestas von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 140 auf 160 dänische Kronen angehoben. Er habe nach den starken Quartalszahlen des Windturbinenherstellers seine diesjährige Ergebnisschätzung (EPS) ein wenig erhöht, schrieb Henry Tarr in seinem Rückblick auf den Zwischenbericht vom Mittwochnachmittag. Mit einem mehr als 60-prozentigen Kursanstieg seit Jahresbeginn seien die verbesserten Geschäftsaussichten aber schon im Kurs eingearbeitet./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 17:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Hold

Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
160,00 DKK
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
21,32 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Henry Tarr 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
170,38 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vestas Wind Systems A-S

08:01 Vestas Wind Systems A-S Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 Vestas Wind Systems A-S Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.25 Vestas Wind Systems A-S Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.11.25 Vestas Wind Systems A-S Hold Deutsche Bank AG
05.11.25 Vestas Wind Systems A-S Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-S

finanzen.net Vestas Wind Systems A-S: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
dpa-afx Vestas-Aktie springt zweistellig hoch: Ziele nach überraschend gutem Quartal eingeengt
finanzen.net Ausblick: Vestas Wind Systems A-S informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
finanzen.net Oktober 2025: So schätzen Experten die Vestas Wind Systems A-S-Aktie ein
dpa-afx VW-Aktie mit leichtem Plus: Nächste Woche keine Produktionsstopps bei VW - Tochter Audi mit Personalie
finanzen.net Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
dpa-afx Iberdrola startet letzten Windpark vor Rügen - Aktie leichter
finanzen.net September 2025: Analysten sehen Potenzial bei Vestas Wind Systems A-S-Aktie
Zacks What Makes Vestas Wind Systems AS (VWDRY) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
Zacks Vestas Wind Systems (VWDRY) Shows Fast-paced Momentum But Is Still a Bargain Stock
Zacks Here Is Why Bargain Hunters Would Love Fast-paced Mover Vestas Wind Systems (VWDRY)
Zacks Fast-paced Momentum Stock Vestas Wind Systems (VWDRY) Is Still Trading at a Bargain
Zacks Why Fast-paced Mover Vestas Wind Systems (VWDRY) Is a Great Choice for Value Investors
Benzinga Vestas Wind Systems Earnings Analysis: Q4 Recap
Benzinga Earnings Breakdown: Vestas Wind Systems Q4
Benzinga Vestas Wind Systems Earnings Report: Q4 Overview
