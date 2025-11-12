Vestas Wind Systems A-S Aktie
Marktkap. 21,3 Mrd. EURKGV 26,51 Div. Rendite 0,56%
WKN A3CMNS
ISIN DK0061539921
Symbol VWSYF
Vestas Wind Systems A-S Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Vestas von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 140 auf 160 dänische Kronen angehoben. Er habe nach den starken Quartalszahlen des Windturbinenherstellers seine diesjährige Ergebnisschätzung (EPS) ein wenig erhöht, schrieb Henry Tarr in seinem Rückblick auf den Zwischenbericht vom Mittwochnachmittag. Mit einem mehr als 60-prozentigen Kursanstieg seit Jahresbeginn seien die verbesserten Geschäftsaussichten aber schon im Kurs eingearbeitet./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 17:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Hold
|Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
160,00 DKK
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
21,32 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Henry Tarr
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
170,38 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
