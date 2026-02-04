DAX 24.491 -0,5%ESt50 5.926 -0,8%MSCI World 4.458 -1,1%Top 10 Crypto 8,6320 -11,7%Nas 22.581 -1,4%Bitcoin 55.246 -10,9%Euro 1,1795 -0,1%Öl 67,40 -2,3%Gold 4.829 -2,7%
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX letztlich in Rot -- US-Börsen mit Verlusten -- Alphabet übertrifft Erwartungen -- Novo Nordisk, BYD, DroneShield, SAP, Arm, Softwareaktien, Wolfspeed, Snap im Fokus
Vestas Wind Systems A-S Aktie

Marktkap. 26,35 Mrd. EUR

KGV 26,51 Div. Rendite 0,56%
Aktie in diesem Artikel
Vestas Wind Systems A-S
24,17 EUR -1,33 EUR -5,22%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Vestas nach Zahlen zum vierten Quartal von 195 auf 200 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Anlagehintergrund bleibe intakt, schrieb Aristotelis Moutopoulos am Donnerstag. Der Windturbinenhersteller habe seine Rolle als Branchenführer mit klarer Ausrichtung auf profitables Wachstum bestätigt. Kurzfristige Volatilität, insbesondere im Offshore-Geschäft mit geringem Umsatzanteil, sollte nicht überbewertet werden. Mittelfristig sieht der Experte dank starker Pipeline, stabilerer Preise, besserer Qualität und disziplinierter Kapitalallokation einen robusten Margenpfad./rob/la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 17:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 17:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Kaufen

Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
24,27 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Aristotelis Moutopoulos 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
175,56 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vestas Wind Systems A-S

19:46 Vestas Wind Systems A-S Kaufen DZ BANK
13:21 Vestas Wind Systems A-S Outperform RBC Capital Markets
13:06 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:31 Vestas Wind Systems A-S Buy Jefferies & Company Inc.
26.01.26 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

