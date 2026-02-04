Vestas Wind Systems A-S Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Vestas nach Zahlen zum vierten Quartal von 195 auf 200 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Anlagehintergrund bleibe intakt, schrieb Aristotelis Moutopoulos am Donnerstag. Der Windturbinenhersteller habe seine Rolle als Branchenführer mit klarer Ausrichtung auf profitables Wachstum bestätigt. Kurzfristige Volatilität, insbesondere im Offshore-Geschäft mit geringem Umsatzanteil, sollte nicht überbewertet werden. Mittelfristig sieht der Experte dank starker Pipeline, stabilerer Preise, besserer Qualität und disziplinierter Kapitalallokation einen robusten Margenpfad./rob/la/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 17:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 17:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Vestas Wind Systems A-S
|19:46
|Vestas Wind Systems A-S Kaufen
|DZ BANK
|13:21
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|13:06
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:31
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
