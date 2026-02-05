DAX 24.607 +0,5%ESt50 5.961 +0,6%MSCI World 4.459 +0,2%Top 10 Crypto 8,7015 +0,8%Nas 22.541 -1,6%Bitcoin 56.684 +6,2%Euro 1,1815 +0,3%Öl 67,12 -0,3%Gold 4.914 +2,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Alphabet A (ex Google) A14Y6F PayPal A14R7U Deutsche Bank 514000 Strategy (ex MicroStrategy) 722713 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Wall Street etwas höher erwartet -- Amazon mit starken Zahlen -- PayPal, Rüstungsaktien, D-Wave, Super Micro, DroneShield, Bitcoin & Co., Novo Nordisk, Strategy, Reddit im Fokus
Top News
Öffentliches WLAN-Risiko: Evil-Twin-Angriffe auf Bitcoin & Kryptowährungen Öffentliches WLAN-Risiko: Evil-Twin-Angriffe auf Bitcoin & Kryptowährungen
Milliarden-Bußgeld droht: EU-Kommission erhöht Druck auf TikTok wegen Suchtgefahr Milliarden-Bußgeld droht: EU-Kommission erhöht Druck auf TikTok wegen Suchtgefahr
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Vestas Wind Systems A-S Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
22,57 EUR -1,22 EUR -5,13 %
STU
22,49 EUR -1,03 EUR -4,38 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 23,56 Mrd. EUR

KGV 26,51 Div. Rendite 0,56%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3CMNS

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DK0061539921

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol VWSYF

Deutsche Bank AG

Vestas Wind Systems A-S Hold

14:21 Uhr
Vestas Wind Systems A-S Hold
Aktie in diesem Artikel
Vestas Wind Systems A-S
22,57 EUR -1,22 EUR -5,13%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 185 dänischen Kronen auf "Hold" belassen. Bei den Aufträgen habe der Windkraftkonzern die Erwartungen leicht übertroffen, sie beim Umsatz und bereinigten operativen Ergebnis aber verfehlt, schrieb John Kim in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht der Dänen. Der Ausblick sei leicht enttäuschend./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Hold

Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
185,00 DKK
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
22,71 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
John Kim 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
175,56 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vestas Wind Systems A-S

14:21 Vestas Wind Systems A-S Hold Deutsche Bank AG
12:21 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.02.26 Vestas Wind Systems A-S Kaufen DZ BANK
05.02.26 Vestas Wind Systems A-S Outperform RBC Capital Markets
05.02.26 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-S

dpa-afx Bilanz im Blick Vestas-Aktie fällt: Jahreszahlen im Rahmen der Erwartungen - Weitere Aktienrückkäufe geplant Vestas-Aktie fällt: Jahreszahlen im Rahmen der Erwartungen - Weitere Aktienrückkäufe geplant
finanzen.net Ausblick: Vestas Wind Systems A-S stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
finanzen.net Januar 2026: Die Expertenmeinungen zur Vestas Wind Systems A-S-Aktie
finanzen.net Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
finanzen.net Analysten sehen bei Vestas Wind Systems A-S-Aktie Potenzial
dpa-afx Aktien von Orsted, Vestas und Co. uneins: US-Regierung stoppt Offshore-Windprojekte
dpa-afx Siemens Energy-Aktie mit erneutem Rekordhoch: GE Vernova-Signale sorgen für Aufwind
TraderFox Stocks in Action: Kion, Siemens Energy, Formycon, Vestas, Schneider Electric
finanzen.net November 2025: Experten empfehlen Vestas Wind Systems A-S-Aktie mehrheitlich zum Kauf
Zacks Vestas Wind Systems AS (VWDRY) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
Zacks Is Vestas Wind Systems (VWDRY) Stock Outpacing Its Industrial Products Peers This Year?
Zacks What Makes Vestas Wind Systems AS (VWDRY) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
Zacks Vestas Wind Systems (VWDRY) Shows Fast-paced Momentum But Is Still a Bargain Stock
Zacks Here Is Why Bargain Hunters Would Love Fast-paced Mover Vestas Wind Systems (VWDRY)
Zacks Fast-paced Momentum Stock Vestas Wind Systems (VWDRY) Is Still Trading at a Bargain
Zacks Why Fast-paced Mover Vestas Wind Systems (VWDRY) Is a Great Choice for Value Investors
Benzinga Vestas Wind Systems Earnings Analysis: Q4 Recap
RSS Feed
Vestas Wind Systems A-S zu myNews hinzufügen