Vestas Wind Systems A-S Aktie
Marktkap. 23,56 Mrd. EURKGV 26,51 Div. Rendite 0,56%
WKN A3CMNS
ISIN DK0061539921
Symbol VWSYF
Vestas Wind Systems A-S Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 185 dänischen Kronen auf "Hold" belassen. Bei den Aufträgen habe der Windkraftkonzern die Erwartungen leicht übertroffen, sie beim Umsatz und bereinigten operativen Ergebnis aber verfehlt, schrieb John Kim in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht der Dänen. Der Ausblick sei leicht enttäuschend./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Hold
|Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
185,00 DKK
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
22,71 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
John Kim
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
175,56 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
