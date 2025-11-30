DAX 23.694 -0,1%ESt50 5.695 +0,2%MSCI World 4.408 +0,5%Top 10 Crypto 12,50 +5,4%Nas 23.495 +0,4%Bitcoin 79.718 +1,4%Euro 1,1674 +0,4%Öl 62,71 +0,5%Gold 4.211 +0,1%
Vestas Wind Systems A-S Aktie

Marktkap. 20,54 Mrd. EUR

KGV 26,51 Div. Rendite 0,56%
WKN wurde kopiert
WKN A3CMNS

ISIN wurde kopiert
ISIN DK0061539921

Symbol wurde kopiert
Symbol VWSYF

Barclays Capital

Vestas Wind Systems A-S Underweight

21:11 Uhr
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vestas von 70 auf 80 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Vladimir Sergievskiy setzt in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick auf das Jahr 2026 im Investitionsgütersektor eher auf Maschinenbau, weil dort unter normalen Umständen das zyklische Umfeld vorteilhafter sei. Im Bereich der Elektrotechnik glaubt er dagegen, dass der zyklische Höhepunkt im kommenden Jahr erreicht wird. Außerdem favorisiert er Werte mit defensiven Qualitäten und einer vernünftigen Bewertung./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 16:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 16:46 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com

