DAX24.270 +0,3%Est505.894 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4800 +3,4%Nas22.807 +1,3%Bitcoin62.563 +0,2%Euro1,1622 -0,1%Öl82,69 +0,1%Gold5.155 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX dreht ins Plus -- Asiens Börsen mit Erholung -- Lufthansa-Aktie scheitert an DAX-Rückkehr -- Broadcom, Siemens Energy, RENK, NVIDIA, Bayer, DroneShield, Dürr im Fokus
Top News
Statt D-Wave, Rigetti & Co.: Ist diese "langweilige" Aktie der eigentliche Quantencomputer-Star? Statt D-Wave, Rigetti & Co.: Ist diese "langweilige" Aktie der eigentliche Quantencomputer-Star?
So viel Verlust hätte ein Investment in Polkadot von vor 3 Jahren bedeutet So viel Verlust hätte ein Investment in Polkadot von vor 3 Jahren bedeutet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Verhaltener Ausblick

Merck-Aktie etwas tiefer: Verhaltene Prognose für 2026 - Verweis auf negative Wechselkurseffekte

05.03.26 10:04 Uhr
Merck-Aktie etwas tiefer: Vorsichtige Prognose für 2026 | finanzen.net

Merck hat seine Prognose im vergangenen Geschäftsjahr erreicht, gibt für das laufende Jahr allerdings unter Verweis auf negative Wechselkurseffekte einen verhaltenen Ausblick.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck KGaA
120,85 EUR -2,20 EUR -1,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

So soll der Umsatz bestenfalls leicht steigen, möglicherweise aber auch leicht sinken. Beim operativen Ergebnis sind die Chancen eines Rückgangs noch größer. Die Aktionäre sollen für das vergangene Jahr eine stabile Dividende von 2,20 Euro je Aktie erhalten. Hier hatten sich Analysten im Konsens mit 2,27 Euro etwas mehr erhofft.

Wer­bung

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet Merck einen Konzernumsatz zwischen 20,0 und 21,1 Milliarden Euro, nach einem stabilen Umsatz von 21,1 Milliarden Euro im vergangenen Jahr. Das entspricht einer organischen Umsatzentwicklung von minus 1 bis plus 2 Prozent, wie der DAX-Konzern mitteilte. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA pre) soll 5,5 bis 6,0 Milliarden Euro erreichen, was einer organischen Entwicklung von minus 4 bis 1 Prozent entspricht.

Dieser Prognose unterliegt die Annahme, dass in den USA ab März 2026 aufgrund des Generikawettbewerbs keine Umsätze mit Medikament Mavenclad mehr erzielt werden. Sie berücksichtige auch keine positiven Effekte aus einer möglichen US-Marktzulassung von Pergoveris.

Der bereinigte Gewinn je Aktie soll 7,10 bis 8,00 Euro erreichen, das wäre ein weiterer Rückgang. Im vergangenen Jahr verdiente Merck auf bereinigter Basis mit 8,34 Euro 3,4 Prozent weniger als 2024.

Wer­bung

Im XETRA-Handel notiert die Merck-Aktie zeitweise 0,45 Prozent tiefer bei 122,50 Euro.

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Merck 2016, Merck KGaA

Nachrichten zu Merck KGaA

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Merck KGaA

DatumRatingAnalyst
09:31Merck BuyGoldman Sachs Group Inc.
10.02.2026Merck BuyGoldman Sachs Group Inc.
09.02.2026Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.02.2026Merck KaufenDZ BANK
03.02.2026Merck HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09:31Merck BuyGoldman Sachs Group Inc.
10.02.2026Merck BuyGoldman Sachs Group Inc.
09.02.2026Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.02.2026Merck KaufenDZ BANK
19.01.2026Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
03.02.2026Merck HoldDeutsche Bank AG
03.02.2026Merck Equal WeightBarclays Capital
07.01.2026Merck Equal WeightBarclays Capital
17.11.2025Merck Market-PerformBernstein Research
17.10.2025Merck Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
06.03.2023Merck VerkaufenDZ BANK
02.03.2023Merck SellGoldman Sachs Group Inc.
07.02.2023Merck SellGoldman Sachs Group Inc.
02.02.2023Merck VerkaufenDZ BANK
15.11.2022Merck SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Merck KGaA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen