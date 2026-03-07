Merck Aktie
Marktkap. 47,89 Mrd. EURKGV 20,44
WKN 659990
ISIN DE0006599905
Symbol MKGAF
Merck Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Merck KGaA von 150 auf 153 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Darmstädter müssten zunächst Erfolge vorweisen, schrieb James Quigley am Montag im Nachgang jüngster Zahlen. Die Anleger warteten vor allem, was der neue Konzernchef ändern könne./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 05:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Merck KGaA
Zusammenfassung: Merck Buy
|Unternehmen:
Merck KGaA
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
153,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
107,50 €
|Abst. Kursziel*:
42,33%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
107,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
41,86%
|
Analyst Name:
James Quigley
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
140,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Merck KGaA
|12:51
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:21
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|08:46
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|06.03.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|06.03.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|12:51
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:21
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|08:46
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|06.03.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|06.03.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|12:51
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|05.03.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.26
|Merck Buy
|UBS AG
|05.03.26
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.23
|Merck Verkaufen
|DZ BANK
|02.03.23
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.02.23
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.02.23
|Merck Verkaufen
|DZ BANK
|15.11.22
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:21
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|08:46
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|06.03.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|03.02.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG