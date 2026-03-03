JP Morgan Chase & Co.

Merck Overweight

14:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Overweight" belassen. Der Ausblick bedeute leichte Korrekturen der Konsensschätzungen für Umsatz, operatives Ergebnis und Ergebnis je Aktie, schrieb Richard Vosser am Donnerstag. Zumindest in gewissem Maße sei damit aber wohl bereits gerechnet worden./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:31 / GMT

