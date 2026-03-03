DAX 24.167 -0,2%ESt50 5.855 -0,3%MSCI World 4.488 +0,0%Top 10 Crypto 9,5995 +4,7%Nas 22.807 +1,3%Bitcoin 62.428 +0,0%Euro 1,1608 -0,2%Öl 82,99 +0,5%Gold 5.121 -0,4%
Merck Aktie

120,30 EUR -2,85 EUR -2,31 %
STU
Marktkap. 52,76 Mrd. EUR

KGV 21,90 Div. Rendite 1,57%
WKN 659990

ISIN DE0006599905

Symbol MKGAF

JP Morgan Chase & Co.

Merck Overweight

14:11 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Merck KGaA
120,30 EUR -2,85 EUR -2,31%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Overweight" belassen. Der Ausblick bedeute leichte Korrekturen der Konsensschätzungen für Umsatz, operatives Ergebnis und Ergebnis je Aktie, schrieb Richard Vosser am Donnerstag. Zumindest in gewissem Maße sei damit aber wohl bereits gerechnet worden./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:31 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Merck KGaA		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
150,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
123,05 €		 Abst. Kursziel*:
21,90%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
120,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,69%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
141,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Merck KGaA

14:11 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:31 Merck Buy UBS AG
09:31 Merck Buy Goldman Sachs Group Inc.
10.02.26 Merck Buy Goldman Sachs Group Inc.
09.02.26 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Merck KGaA

finanzen.net Aktuelle Analyse Merck-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung mit Overweight Merck-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung mit Overweight
dpa-afx ROUNDUP 3/Schwacher Dollar und Generika: Merck erwartet Gewinnrückgang
finanzen.net Merck-Aktie verliert: Verhaltene Prognose für 2026 - UBS kritisiert Prognose
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Merck-Aktie unter Druck - UBS: Prognose ist verwirrend
finanzen.net Merck Aktie News: Merck am Donnerstagmittag mit Kursabschlägen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS belässt Merck KGaA auf 'Buy' - Ziel 150 Euro
finanzen.net Neue Analyse: UBS AG bewertet Merck-Aktie mit Buy
dpa-afx ROUNDUP 2/Schwacher Dollar und Generika: Merck erwartet Gewinnrückgang
finanzen.net Merck-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Buy
Zacks Merck KGaA (MKKGY) Lags Q4 Earnings Estimates
Benzinga AI-Powered Tempus Inks New Multi-Year Merck Deal
Zacks Merck (MRK) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
Zacks Is It Worth Investing in Merck (MRK) Based on Wall Street's Bullish Views?
Benzinga A Look Into Merck &amp; Co Inc&#39;s Price Over Earnings
Benzinga How Is The Market Feeling About Merck &amp; Co Inc?
Zacks Here is What to Know Beyond Why Merck & Co., Inc. (MRK) is a Trending Stock
Benzinga Amazon, Merck, PG&amp;E And More On CNBC&#39;s &#39;Final Trades&#39;
