Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün - Nikkei erstmals über 54.000 Punkte -- China mit Handelsüberschuss -- Novo Nordisk, Salesforce, Alibaba, Microsoft, Moderna, Nordex im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Vormittag am Kryptomarkt So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Vormittag am Kryptomarkt
Novo Nordisk-Aktie und Eli Lilly-Aktie dennoch rot: FDA streicht Suizidwarnungen von Abnehmmitteln Novo Nordisk-Aktie und Eli Lilly-Aktie dennoch rot: FDA streicht Suizidwarnungen von Abnehmmitteln
Vestas Wind Systems A-S Aktie

25,33 EUR +1,08 EUR +4,45 %
STU
23,67 CHF +1,08 CHF +4,78 %
BRX
Marktkap. 23,88 Mrd. EUR

KGV 26,51 Div. Rendite 0,56%
WKN A3CMNS

ISIN DK0061539921

Symbol VWSYF

Barclays Capital

Vestas Wind Systems A-S Underweight

09:16 Uhr
Vestas Wind Systems A-S Underweight
Vestas Wind Systems A-S
25,33 EUR 1,08 EUR 4,45%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 80 dänischen Kronen auf "Underweight" belassen. Der Markt scheine ein starkes Wachstum der Industrieproduktion fest einzupreisen, schrieb Analyst Vladimir Sergievskiy in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse zur Berichtssaison der Investitionsgüterkonzerne. Im Elektronikbereich sieht er aber eher Anzeichen einer Spätkonjunktur und im breiteren Industriesektor nur uneinheitliche Erholungsanzeichen. Mit Blick auf die anstehende Berichtssaison zum vierten Quartal sei Vestas ein Wert, den Anleger meiden sollten. Bei dem Windkraft-Spezialisten sieht er ein prozentual zweistellige Rückschlagsrisiken für die operativen Gewinnschätzungen im Jahr 2026./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 16:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: sergign / Shutterstock.com

Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
80,00 DKK
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
25,21 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Vladimir Sergievskiy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
175,56 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vestas Wind Systems A-S

09:16 Vestas Wind Systems A-S Underweight Barclays Capital
13.01.26 Vestas Wind Systems A-S Outperform RBC Capital Markets
13.01.26 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.01.26 Vestas Wind Systems A-S Hold Deutsche Bank AG
05.01.26 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-S

finanzen.net Analysten sehen bei Vestas Wind Systems A-S-Aktie Potenzial
dpa-afx Aktien von Orsted, Vestas und Co. uneins: US-Regierung stoppt Offshore-Windprojekte
dpa-afx Siemens Energy-Aktie mit erneutem Rekordhoch: GE Vernova-Signale sorgen für Aufwind
TraderFox Stocks in Action: Kion, Siemens Energy, Formycon, Vestas, Schneider Electric
finanzen.net November 2025: Experten empfehlen Vestas Wind Systems A-S-Aktie mehrheitlich zum Kauf
finanzen.net Vestas Wind Systems A-S: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
dpa-afx Vestas-Aktie springt zweistellig hoch: Ziele nach überraschend gutem Quartal eingeengt
finanzen.net Ausblick: Vestas Wind Systems A-S informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Zacks Vestas Wind Systems AS (VWDRY) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
Zacks Is Vestas Wind Systems (VWDRY) Stock Outpacing Its Industrial Products Peers This Year?
Zacks What Makes Vestas Wind Systems AS (VWDRY) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
Zacks Vestas Wind Systems (VWDRY) Shows Fast-paced Momentum But Is Still a Bargain Stock
Zacks Here Is Why Bargain Hunters Would Love Fast-paced Mover Vestas Wind Systems (VWDRY)
Zacks Fast-paced Momentum Stock Vestas Wind Systems (VWDRY) Is Still Trading at a Bargain
Zacks Why Fast-paced Mover Vestas Wind Systems (VWDRY) Is a Great Choice for Value Investors
Benzinga Vestas Wind Systems Earnings Analysis: Q4 Recap
