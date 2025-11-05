Deutsche Bank AG

Vestas Wind Systems A-S Hold

11:31 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vestas von 115 auf 150 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. 2025 bleibe ein klassisches Jahr für den Windkraft-Anlagenbauer, schrieb John Kim in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Offshore- und der Service-Bereich trübten das hervorragend laufende Geschäft mit Anlagen an Land. Im Schlussquartal geht er saisonal bedingt von anziehenden Geschäften aus, während er das Lieferkettenrisiko begrenzt einschätzt. Der Aktienkurs habe die neuesten Erkenntnisse aber eingepreist./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:05 / CET

