Vestas Wind Systems A-S Aktie

20,34 EUR +0,39 EUR +1,95 %
18,88 CHF -0,08 CHF -0,44 %
Marktkap. 20,04 Mrd. EUR

KGV 26,51 Div. Rendite 0,56%
WKN A3CMNS

ISIN DK0061539921

Symbol VWSYF

Deutsche Bank AG

Vestas Wind Systems A-S Hold

11:31 Uhr
Vestas Wind Systems A-S
20,34 EUR 0,39 EUR 1,95%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vestas von 115 auf 150 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. 2025 bleibe ein klassisches Jahr für den Windkraft-Anlagenbauer, schrieb John Kim in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Offshore- und der Service-Bereich trübten das hervorragend laufende Geschäft mit Anlagen an Land. Im Schlussquartal geht er saisonal bedingt von anziehenden Geschäften aus, während er das Lieferkettenrisiko begrenzt einschätzt. Der Aktienkurs habe die neuesten Erkenntnisse aber eingepreist./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
150,00 DKK
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
20,22 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
John Kim 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
158,29 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vestas Wind Systems A-S

11:31 Vestas Wind Systems A-S Hold Deutsche Bank AG
05.11.25 Vestas Wind Systems A-S Kaufen DZ BANK
05.11.25 Vestas Wind Systems A-S Outperform Bernstein Research
05.11.25 Vestas Wind Systems A-S Buy UBS AG
05.11.25 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
