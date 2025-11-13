DAX24.190 -0,8%Est505.775 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,89 +2,0%Nas23.126 -1,2%Bitcoin88.505 +1,0%Euro1,1625 +0,3%Öl63,26 +0,9%Gold4.194 -0,1%
US-Shutdown beendet: Dow startet leichter -- DAX gibt nach -- Siemens mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
NYSE-Handel im Fokus

Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 legt zum Start des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein

13.11.25 15:59 Uhr
Der S&P 500 verliert am Donnerstag nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Albemarle Corp.
100,00 EUR 4,88 EUR 5,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Amcor PLC Registered Shs
7,19 EUR -0,02 EUR -0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AppLovin Corp
479,15 EUR -20,65 EUR -4,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cisco Inc.
65,89 EUR 2,09 EUR 3,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Estée Lauder Companies Inc. (ELC) (Estee Lauder)
79,40 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
First Republic Bank
0,20 EUR -0,04 EUR -15,22%
Charts|News|Analysen
NVIDIA Corp.
161,72 EUR -5,02 EUR -3,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Robinhood
109,34 EUR -5,70 EUR -4,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Seagate Technology
227,30 EUR -14,20 EUR -5,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sealed Air Corp.
37,00 EUR 4,80 EUR 14,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SVB Financial Group
0,02 EUR -0,22 EUR -93,51%
Charts|News|Analysen
TransDigm Group IncShs
1.124,50 EUR 14,50 EUR 1,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Walt Disney
91,44 EUR -9,22 EUR -9,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Western Digital Corp.
134,00 EUR -10,08 EUR -7,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
S&P 500
6.802,9 PKT -48,0 PKT -0,70%
Charts|News|Analysen

Der S&P 500 notiert im NYSE-Handel um 15:57 Uhr um 0,56 Prozent leichter bei 6.812,46 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 54,694 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,424 Prozent auf 6.821,87 Punkte an der Kurstafel, nach 6.850,92 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 6.826,47 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 6.794,91 Einheiten.

S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 0,399 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 13.10.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 6.654,72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6.466,58 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.11.2024, wies der S&P 500 einen Stand von 5.985,38 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2025 bereits um 16,08 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 6.920,34 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4.835,04 Zählern.

Die Tops und Flops im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Sealed Air (+ 19,93 Prozent auf 43,63 USD), Albemarle (+ 4,59 Prozent auf 115,38 USD), Cisco (+ 4,54 Prozent auf 77,32 USD), Amcor (+ 2,85 Prozent auf 8,65 USD) und TransDigm Group (+ 2,32 Prozent auf 1.338,32 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Walt Disney (-8,14 Prozent auf 107,16 USD), Seagate Technology (-6,27 Prozent auf 265,51 USD), Western Digital (-6,17 Prozent auf 155,86 USD), AppLovin (-5,19 Prozent auf 554,48 USD) und Robinhood (-4,87 Prozent auf 126,50 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 4.702.850 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,041 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die First Republic Bank-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1.200,00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
10.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen