Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MITTWOCH: An Silvester bleiben die Börsen in Seoul und Tokio geschlossen. In Singapur, Sydney und am US-Anleihemarkt findet ein verkürzter Handel statt.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Boeing hat von der US-Air Force einen Auftrag im Wert von bis zu 8,58 Milliarden US-Dollar für den Bau von Kampfflugzeugen für die israelische Luftwaffe erhalten. Der Vertrag umfasst laut einer Mitteilung des Pentagons die Entwicklung und Auslieferung von 25 neuen Flugzeugen des Typs F-15IA für Israel. Zudem bestehe eine Option auf weitere 25 Maschinen. Die Arbeiten sollen in St. Louis, Missouri, ausgeführt und voraussichtlich bis zum 31. Dezember 2035 abgeschlossen werden.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Dezember

PROGNOSE: 40,0

zuvor: 36,3

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

zuletzt +/- %

E-Mini-Future S&P-500 6.796,54 +0,3%

E-Mini-Future Nasdaq-100 25.727,50 -0,0%

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.717,10 -0,1%

Nikkei-225 (Tokio) 50.356,87 -0,3%

Hang-Seng (Hongk.) 25.892,19 +1,0%

Shanghai-Comp. 3.968,69 +0,1%

Kospi (Seoul) 4.214,17 -0,2%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Behauptet - An den Aktienmärkten in Ostasien bewegt sich am Dienstag fast nichts mehr - zumindest gemessen an den großen Indizes. Immerhin trotzen sie damit der etwas schwächeren Vorgabe der Wall Street. In Tokio, Seoul und Shanghai liegen die Marktbarometer durchweg minimal im Minus. Am meisten tut sich noch in Hongkong, wo es am Vortag zumindest etwas deutlicher nach unten gegangen war und wo sich der HSI davon wieder erholt. Händler sprechen von geringer Liquidität und einem entsprechend dünnen Handel zum Jahresende. Dazu fehlen frische Impulse. In Seoul und Tokio wird am Berichtstag letztmalig in diesem Jahr gehandelt. In Sydney findet zum Silvestertag ein verkürzter Handel statt. Insbesondere in Seoul kann sich die Jahresbilanz sehen lassen. Der Kospi bringt es auf ein Plus von über 75 Prozent. Zu verdanken ist dies der Technologielastigkeit der koreanischen Börse und der im Jahresverlauf zu sehenden Hausse bei Aktien mit KI-Fantasie. So bringt es das Papier des Chipherstellers SK Hynix auf ein Jahresplus von 274 Prozent, das Indexschwergewicht Samsung Electronics auf 126 Prozent. Am letzten Handelstag des Jahres geht es für die beiden Aktien um 1,8 bzw 1 Prozent nach oben. Weit überdurchschnittlich liefen - nicht nur in Seoul - auch Aktien aus dem Rüstungssektor. LIG Nex1 schnellten seit Jahresbeginn um rund 90 Prozent nach oben (tagesaktuell verliert die Aktie 2,7%), Korea Aerospace Industries um 106 Prozent. Auch hier werden zum Jahresausklang Gewinne mitgenommen, der Kurs fällt um 3,4 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 48.461,93 -0,5% -249,04 +14,5%

S&P-500 6.905,74 -0,3% -24,20 +17,8%

NASDAQ Comp 23.474,35 -0,5% -118,75 +22,2%

NASDAQ 100 25.525,56 -0,5% -118,83 +22,0%

Montag Freitag

Umsatz NYSE (Aktien) 906,2 Mio 434,2 Mio

Gewinner 1.025 1.397

Verlierer 1.711 1.294

Unverändert 102 143

Leichter - Nach den jüngsten Rekordständen dominierten Gewinnmitnahmen. Im Technologiesektor gerieten einige Schwergewichte unter Druck, Tesla und Nvidia büßten 3,3 bzw. 1,2 Prozent ein. Das KI-Dickschiff Nvidia hat eine milliardenschwere Lizenzvereinbarung mit dem Startup Groq geschlossen und dabei mehrere Spitzenmanager des Unternehmens an Bord geholt. Im Rüstungssektor legten Lockheed Martin um 1,2 Prozent zu, gestützt von der Erweiterung eines bestehenden Auftrags zur Lieferung von Transportflugzeugen an die US-Luftwaffe. In Reaktion auf starke Gewinnmitnahmen bei den Edelmetallpreisen ging es für die Aktien der Minenbetreiber Freeport-McMoRan und Southern Copper um je 2,9 Prozent nach unten. Der Kurs des weltgrößten Goldminenbetreibers Newmont ermäßigte sich um 5,6 Prozent.

US-ANLEIHEN

Der jüngste Renditerückgang setzte sich mit der Spekulation auf weiter fallende US-Leitzinsen fort. Die Zehnjahresrendite kam knapp 2 Basispunkte auf 4,11 Prozent zurück.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 08:59 % YTD

EUR/USD 1,1778 0,1 1,1767 1,1777 +13,7%

EUR/JPY 183,82 0,1 183,67 183,87 +13,1%

EUR/GBP 0,8713 -0,0 0,8716 0,8733 +5,4%

GBP/USD 1,3518 0,1 1,3502 1,3485 +7,9%

USD/JPY 156,04 0,0 156,03 156,08 -0,5%

USD/KRW 1.442,65 0,5 1.435,81 1.432,76 -1,9%

USD/CNY 7,0241 -0,1 7,0312 7,0374 -2,3%

USD/CNH 6,9868 -0,2 6,9987 7,0047 -4,5%

USD/HKD 7,7772 0,0 7,7738 7,7731 +0,0%

AUD/USD 0,6715 0,3 0,6693 0,6712 +8,4%

NZD/USD 0,5818 0,3 0,5803 0,5819 +4,1%

BTC/USD 87.346,10 0,1 87.232,35 89.492,95 -7,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar tendierte unter Schwankungen seitwärts. Der japanische Yen legte zum Dollar leicht zu, nachdem der japanische Notenbankchef weitere Zinserhöhungen signalisiert hatte.

++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.364,47 4.330,40 +0,8% +34,07 +72,8%

Silber 74,82 72,175 +3,7% +2,65 +173,6%

Platin 1.839,29 1.791,70 +2,7% +47,59 +137,7%

Kupfer 5,66 5,51 +2,8% +0,15 +37,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Im Zuge von Gewinnmitnahmen ging es mit den Preisen der Edelmetalle steil abwärts. Deren jüngste Rally auf Rekordhochs war neben den Zinssenkungsspekulationen auch davon ausgelöst worden, dass Gold und Silber wegen diverser geopolitischer Unwägbarkeiten als sichere Häfen Zulauf fanden. Bei Silber machte der Markt zudem strukturelle Angebotsdefizite aus. Silber verbilligte sich um 8,1 Prozent, Gold um 4,5 Prozent je Feinunze. Im asiatisch dominierten Geschäft am Dienstag können sich sowohl Silber wie auch Gold von den Verlusten wieder etwas erholen.

ÖL

zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 58,02 58,08 -0,1% -0,06 -20,9%

Brent/ICE 61,85 61,94 -0,1% -0,09 -19,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise zogen um rund 2 Prozent an. Für Auftrieb sorgten die anhaltenden Spannungen zwischen den USA und dem Ölförderland Venezuela. Befeuert wurden die Ölpreise aber auch durch die Gespräche über Frieden in der Ukraine, die keinen Durchbruch brachten. Damit dürften die Sanktionen gegen die russische Ölindustrie in Kraft bleiben.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR +++++

USA - Politik

US-Präsident Trump würde einen israelischen Angriff unterstützen, um den Iran daran zu hindern, sein Raketenarsenal wieder aufzustocken. Zudem würde er Maßnahmen ergreifen, sollte Teheran versuchen, sein Atomprogramm wiederaufzubauen, so Trump zu Beginn eines Treffens mit dem israelischen Premierminister Netanyahu.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 19. Dezember leicht ausgeweitet. Sie stiegen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 0,4 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Analysten hatten einen Rückgang um 2,6 Millionen Barrel vorhergesagt. Die Benzinbestände nahmen um 2,9 Millionen Barrel zu. Analysten hatten ein Plus von 0,3 Millionen Barrel erwartet.

META PLATFORMS

übernimmt das KI-Startup Manus und erhält damit Zugriff auf Millionen zahlende Kunden. Das in Singapur ansässige Unternehmen mit chinesischen Wurzeln ist auf komplexe Recherchen und die Ausführung autonomer Aufgaben spezialisiert. Meta machte in der Mitteilung keine Angaben über das finanzielle Volumen des Deals. Laut mit der Übernahme vertrauten Personen beläuft sich der Wert des Geschäfts auf mehr als 2 Milliarden US-Dollar. Manus habe sich zum Zeitpunkt der Gespräche in einer neuen Finanzierungsrunde mit einer angestrebten Bewertung von 2 Milliarden Dollar befunden.

===

