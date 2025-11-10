DAX23.976 +1,7%Est505.669 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,14 +2,3%Nas23.380 +1,6%Bitcoin91.018 +0,3%Euro1,1550 -0,1%Öl63,44 -0,4%Gold4.096 +2,4%
S&P 500-Entwicklung

Starker Wochentag in New York: So steht der S&P 500 mittags

10.11.25 18:00 Uhr
Starker Wochentag in New York: So steht der S&P 500 mittags

Der S&P 500 verbucht am ersten Tag der Woche Zuwächse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Albemarle Corp.
89,67 EUR 5,24 EUR 6,21%
AppLovin Corp
563,80 EUR 22,50 EUR 4,16%
Automatic Data Processing Inc.
219,95 EUR 0,95 EUR 0,43%
Ball Corp.
40,17 EUR -2,00 EUR -4,74%
Centene Corp.
30,90 EUR -1,06 EUR -3,32%
Elevance Health Inc Registered Shs
274,80 EUR 2,70 EUR 0,99%
First Republic Bank
0,20 EUR -0,04 EUR -15,22%
410,50 EUR 0,90 EUR 0,22%
Micron Technology Inc.
219,00 EUR 15,55 EUR 7,64%
Molina Healthcare
127,25 EUR 0,35 EUR 0,28%
NVIDIA Corp.
169,02 EUR 7,00 EUR 4,32%
Organon & Company
6,56 EUR 0,74 EUR 12,64%
Palantir
165,70 EUR 11,32 EUR 7,33%
SVB Financial Group
0,02 EUR -0,22 EUR -93,51%
Indizes
S&P 500
6.790,2 PKT 61,4 PKT 0,91%
Charts|News|Analysen

Am Montag bewegt sich der S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE 0,80 Prozent höher bei 6.782,79 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 53,809 Bio. Euro wert. In den Handel ging der S&P 500 0,925 Prozent höher bei 6.791,03 Punkten, nach 6.728,80 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6.770,56 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6.812,79 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 10.10.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6.552,51 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, lag der S&P 500 bei 6.389,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, lag der S&P 500 bei 5.995,54 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 15,58 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 6.920,34 Punkten. Bei 4.835,04 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Organon Company (+ 10,47 Prozent auf 7,49 USD), Albemarle (+ 6,32 Prozent auf 103,32 USD), Palantir (+ 6,29 Prozent auf 189,12 USD), Micron Technology (+ 6,27 Prozent auf 252,84 USD) und AppLovin (+ 5,57 Prozent auf 654,47 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Centene (-9,49 Prozent auf 34,00 USD), Molina Healthcare (-7,33 Prozent auf 140,92 USD), Ball (-5,39 Prozent auf 46,34 USD), HCA (-5,04 Prozent auf 452,57 USD) und Elevance Health (-4,55 Prozent auf 303,33 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 20.417.818 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 3,951 Bio. Euro heraus.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Blick

2025 hat die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Mit 1.200,00 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

