DAX etwas fester -- Asiens Börsen mit Verlusten -- Tesla: US-Verkehrsaufsicht untersucht "Autopilot" -- Ottobock, DroneShield, Plug Power, Alibaba, SoftBank, VW, BP, Rheinmetall & Co. im Fokus
Kursziel unverändert

Mercedes-Benz-Aktie verteuert sich: JPMorgan belässt Einstufung auf "Overweight"

10.10.25 10:36 Uhr
Mercedes-Benz-Aktie steigt: JPMorgan bekräftigt "Overweight"-Rating | finanzen.net

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Overweight" belassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
54,65 EUR 0,75 EUR 1,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach einer Informationsveranstaltung für Analysten zum Quartalsende auf "Overweight" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Alles in allem setze der Autobauer den bereits mit den Ergebnissen für das abgelaufene Geschäftsjahr angekündigten Restrukturierungsplan weiter um, jedoch schneller als bislang, schrieb Jose M Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Geschäftsbereich Van leiste auch in diesem Jahresviertel einen starken Beitrag zum Ertrag, was auch im weiteren Jahresverlauf zu einer positiven Entwicklung der Liquidität und des Ergebnisses beitragen werde.

Am Freitag notiert die Mercedes-Benz-Aktie im XETRA-Handel zeitweise 3,10 Prozent höher bei 54,82 Euro.

/rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 17:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 17:28 / BST

NEW YORK (dpa-AFX)

