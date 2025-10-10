DAX24.611 +0,1%Est505.626 -0,4%MSCI World4.333 -0,1%Top 10 Crypto16,98 +2,6%Nas23.025 -0,1%Bitcoin104.938 -0,3%Euro1,1569 ±0,0%Öl64,86 -0,6%Gold3.960 -0,4%
DAX fester erwartet -- Asiens Börsen mit Verlusten -- Tesla: US-Verkehrsaufsicht untersucht "Autopilot" -- BP gewinnt Schiedsverfahren gegen Venture Global -- Alibaba, SoftBank, VW im Fokus
10 vor 9

Freitagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten

10.10.25 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX fester erwartet

Der DAX dürfte vor dem Wochenende weiter zulegen.

2. Börsen in Fernost in Rot

In Tokio verliert der Nikkei 225 gegen 07:00 MESZ 1,01 Prozent auf 48.089,41 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite 0,51 Prozent tiefer bei 3.913,80 Zählern.

In Hongkong notiert der Hang Seng derweil 1,14 Prozent im Minus bei 26.447,86 Einheiten.

3. Tesla-Aktie im Blick: US-Verkehrsaufsicht untersucht "Autopilot"

Teslas Fahrassistenz-System "Autopilot" ist ins Visier neuer Ermittlungen der US-Verkehrsaufsicht geraten. Zur Nachricht

4. VW-Aktie im Fokus: Volkswagen steigert E-Auto-Verkäufe in Europa offenbar deutlich

Volkswagen macht beim Verkauf von reinen Elektroautos in Europa offenbar weiter große Fortschritte. Die Auslieferungen seien in den ersten drei Quartalen deutlich gestiegen. Zur Nachricht

5. TAG-Aktie: Wachstum dank polnischem Mietwohnungsmarkt

Der Hamburger Wohnimmobilienkonzern TAG Immobilien will weiter verstärkt auf den polnischen Markt für Wohnimmobilien setzen. Zur Nachricht

6. Energiekontor senkt Gewinnprognose drastisch - Aktie kräftig unter Druck

Der Wind- und Solarparkentwickler Energiekontor hat seinen Ausblick wegen Schwierigkeiten in Deutschland und Großbritannien spürbar gesenkt. Zur Nachricht

7. Meta-Aktie: Gericht verhandelt Sammelklage nach Datendiebstahl bei Facebook

Nach einem millionenfachen Datendiebstahl bei Facebook vor mehr als sechs Jahren befasst sich das Hanseatische Oberlandesgericht in Hamburg am heutigen Freitag (11.00 Uhr) mit dem Fall. Zur Nachricht

8. BP-Aktie: Schiedsverfahren gegen Venture Global gewonnen

Der US-Erdgasexporteur Venture Global hat in einem Schiedsgerichtsverfahren gegen seinen Kunden BP am Donnerstag eine überraschende Niederlage erlitten. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise geben am Freitag etwas nach. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 65,03 US-Dollar. Das waren 20 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 18 Cent auf 61,34 Dollar.

10. Euro wenig bewegt

Der Euro notiert am Morgen zeitweise bei 1,1574 US-Dollar.

