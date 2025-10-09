Ende der Rally?

Die D-Wave Quantum-Aktie erlebt eine Achterbahnfahrt: Nach einem spektakulären Anstieg folgt nun ein Rückgang. Marktbeobachter sprechen von einer gefährlichen Überbewertung.

• D-Wave Quantum-Aktie fällt nach Rekordhoch zurück

• Enorme Überbewertung

• Experten zurückhaltend



Jähes Ende der Kursrally?

Die D-Wave Quantum-Aktie kletterte am Vortag an der NYSE auf ein neues Rekordhoch bei 39,55 US-Dollar, bevor eine Korrekturphase einsetzte. Nach dem Kurssprung folgte also prompt die Ernüchterung: So beendete das Papier den Handelstag schlussendlich wieder 4,12 Prozent schwächer bei 34,25 US-Dollar. Am heutigen Donnerstag scheinen sich die Anleger wieder etwas beruhigt zu haben, denn vorbörslich geht es zeitweise nur noch um marginale 0,03 Prozent abwärts auf 34,24 US-Dollar. Seit Jahresstart steht aber nach wie vor ein Kursplus von 307,74 Prozent an der Tafel, allein in den zurückliegenden fünf Tagen ging es um über 33 Prozent nach oben.

Marktbeobachter interpretieren diese Entwicklung als erwartbare Gewinnmitnahmen nach einer parabolischen Kursbewegung. Für die extreme Kursdynamik scheinen allerdings jegliche neuen fundamentalen Meldungen zu fehlen, was auf eine rein spekulativ getriebene Bewegung hindeutet.

Aktien-Bewertung sprengt alle Maßstäbe

Die aktuelle Bewertung des Quantencomputing-Spezialisten erscheint aus fundamentaler Sicht diverser Analysten kaum nachvollziehbar. Mit einer Marktkapitalisierung von über 12 Milliarden US-Dollar erreiche die Aktie Dimensionen, die in keinem Verhältnis zur operativen Entwicklung stünden. Erschwerend kommt hinzu, dass Analysten für 2025 einen Verlust von 0,230 US-Dollar je Aktie prognostizieren, was die fundamentale Diskrepanz zur aktuellen Marktbewertung weiter unterstreicht.

