D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Montagnachmittag mit Kursplus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von D-Wave Quantum. Die D-Wave Quantum-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,1 Prozent auf 21,25 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die D-Wave Quantum-Aktie im New York-Handel an und legte um 4,1 Prozent auf 21,25 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die D-Wave Quantum-Aktie bisher bei 21,73 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 20,59 USD. Bisher wurden via New York 608.153 D-Wave Quantum-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,75 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die D-Wave Quantum-Aktie damit 54,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,98 USD am 23.11.2024. Abschläge von 90,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte D-Wave Quantum am 06.11.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,41 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 3,74 Mio. USD gegenüber 1,87 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von D-Wave Quantum wird am 10.04.2026 gerechnet.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,209 USD je D-Wave Quantum-Aktie stehen.

