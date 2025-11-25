D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum verbilligt sich am Nachmittag
Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von D-Wave Quantum gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 4,0 Prozent auf 22,19 USD abwärts.
Um 15:53 Uhr ging es für die D-Wave Quantum-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 4,0 Prozent auf 22,19 USD. Die D-Wave Quantum-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 21,55 USD ab. Bei 22,47 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 706.912 D-Wave Quantum-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 46,75 USD markierte der Titel am 16.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die D-Wave Quantum-Aktie mit einem Kursplus von 110,68 Prozent wieder erreichen. Bei 2,50 USD fiel das Papier am 04.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der D-Wave Quantum-Aktie liegt somit 787,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
D-Wave Quantum veröffentlichte am 06.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,41 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte D-Wave Quantum -0,11 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 3,74 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,87 Mio. USD umgesetzt worden waren.
Voraussichtlich am 10.04.2026 dürfte D-Wave Quantum Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.
Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,209 USD je D-Wave Quantum-Aktie.
D-Wave Quantum-Aktie im Blick: Warrant-Deadline, Kapitalzufluss & Zukunftsrisiken
D-Wave Quantum taumelt: Verstrichene Warrants-Deadline treibt Aktie weiter runter
Wichtige Frist abgelaufen: D-Wave-Aktie setzt jüngsten Kurseinbruch fort
