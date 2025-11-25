DAX23.453 +0,9%Est505.571 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,88 -4,6%Nas22.830 -0,2%Bitcoin75.330 -1,7%Euro1,1567 +0,3%Öl62,03 -2,1%Gold4.140 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas fester -- Wall Street uneins -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Zoom, D-Wave, Kohl's, Apple, Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla, Alibaba, Gold, AMD, TKMS im Fokus
Top News
Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co. Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Bitcoin-Wale schlagen wieder zu - große Investoren akkumulieren massiv Bitcoin-Wale schlagen wieder zu - große Investoren akkumulieren massiv
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Notierung im Blick

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum verbilligt sich am Nachmittag

25.11.25 16:09 Uhr
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum verbilligt sich am Nachmittag

Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von D-Wave Quantum gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 4,0 Prozent auf 22,19 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
D-Wave Quantum
19,30 EUR -0,90 EUR -4,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr ging es für die D-Wave Quantum-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 4,0 Prozent auf 22,19 USD. Die D-Wave Quantum-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 21,55 USD ab. Bei 22,47 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 706.912 D-Wave Quantum-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 46,75 USD markierte der Titel am 16.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die D-Wave Quantum-Aktie mit einem Kursplus von 110,68 Prozent wieder erreichen. Bei 2,50 USD fiel das Papier am 04.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der D-Wave Quantum-Aktie liegt somit 787,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

D-Wave Quantum veröffentlichte am 06.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,41 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte D-Wave Quantum -0,11 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 3,74 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,87 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 10.04.2026 dürfte D-Wave Quantum Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,209 USD je D-Wave Quantum-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur D-Wave Quantum-Aktie

D-Wave Quantum-Aktie im Blick: Warrant-Deadline, Kapitalzufluss & Zukunftsrisiken

D-Wave Quantum taumelt: Verstrichene Warrants-Deadline treibt Aktie weiter runter

Wichtige Frist abgelaufen: D-Wave-Aktie setzt jüngsten Kurseinbruch fort

In eigener Sache

Übrigens: D-Wave Quantum und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf D-Wave Quantum

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf D-Wave Quantum

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: T. Schneider / shutterstock.com

Nachrichten zu D-Wave Quantum

DatumMeistgelesen
Wer­bung