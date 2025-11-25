D-Wave Quantum Aktie News: Investoren fliehen am Abend aus D-Wave Quantum

Aktienentwicklung

Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die D-Wave Quantum-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 5,5 Prozent auf 21,84 USD ab.

Die D-Wave Quantum-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr um 5,5 Prozent auf 21,84 USD ab. In der Spitze büßte die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 21,55 USD ein. Den New York-Handel startete das Papier bei 22,47 USD. Der Tagesumsatz der D-Wave Quantum-Aktie belief sich zuletzt auf 1.514.708 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.10.2025 bei 46,75 USD. Der derzeitige Kurs der D-Wave Quantum-Aktie liegt somit 53,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 2,50 USD erreichte der Anteilsschein am 04.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 88,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 06.11.2025 hat D-Wave Quantum die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. D-Wave Quantum hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,41 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,11 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 100,00 Prozent auf 3,74 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,87 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.04.2026 erfolgen.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,209 USD je D-Wave Quantum-Aktie belaufen.

