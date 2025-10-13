Gold, Heizöl, Silber & Co. am Montagabend

Gold & Co. im Marktbericht

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Im Plus präsentierte sich um 20:40 Uhr der Goldpreis. Der Goldpreis notiert aktuell2,12 Prozent höher bei 4.103,59 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Preis noch auf 4.018,30 US-Dollar.

Währenddessen legt der Silberpreis um 3,66 Prozent auf 52,14 US-Dollar zu. Gestern war der Silberpreis noch 50,30 US-Dollar wert.

Daneben verstärkt sich der Platinpreis um 2,94 Prozent auf 1.645,00 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.598,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Palladiumpreis nordwärts. Um 20:37 Uhr steht ein Plus von 2,93 Prozent auf 1.477,50 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Palladiumpreis-Kurs noch bei 1.435,50 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 1,95 Prozent auf 63,30 US-Dollar. Am Vortag notierte der Ölpreis (Brent) bei 62,73 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 2,30 Prozent auf 59,60 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 58,90 US-Dollar.

Daneben sinkt der Baumwolle um -0,36 Prozent auf 0,64 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,64 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Haferpreis kaum. Am Montagabend lag der Haferpreis bei 2,97 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 2,97 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Kaffeepreis um 2,49 Prozent auf 3,84 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 3,73 US-Dollar.

Zudem steigt der Lebendrindpreis. Um 0,65 Prozent verstärkt sich der Lebendrindpreis um 20:05 Uhr auf 2,40 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 2,38 US-Dollar lag.

Daneben sinkt der Maispreis um -0,73 Prozent auf 4,11 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4,13 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Mastrindpreis Verluste. Um 20:05 Uhr fällt der Mastrindpreis um -0,18 Prozent auf 3,75 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,76 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der Orangensaftpreis bei 2,03 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,04 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,07 Prozent.

Indessen verstärkt sich der Sojabohnenpreis um 0,12 Prozent auf 10,08 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenpreis bei 10,07 US-Dollar.

Daneben wertet der Zuckerpreis um 19:00 Uhr ab. Es geht -3,29 Prozent auf 0,16 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,16 US-Dollar stand.

Mit dem Erdgaspreis - Natural Gas geht es indes nach unten. Der Erdgaspreis - Natural Gas gibt -0,64 Prozent auf 3,11 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 3,11 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben präsentiert sich der Mageres Schwein Preis mit einem Kursgewinn. Um 20:05 Uhr notiert der Mageres Schwein Preis 0,46 Prozent stärker bei 0,97 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,97 US-Dollar.

Zudem fällt der Milchpreis. Um -0,18 Prozent reduziert sich der Milchpreis um 20:14 Uhr auf 16,89 US-Dollar, nachdem der Milchpreis am Vortag noch bei 16,92 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit verbucht der Heizölpreis Zugewinne in Höhe von 2,27 Prozent auf 59,44 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 58,12 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Reispreis mit einem Kursgewinn. Um 20:20 Uhr notiert der Reispreis 0,75 Prozent stärker bei 10,75 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 10,68 US-Dollar.

Nach 610,50 US-Dollar am Vortag ist der Holzpreis am Montagabend um 0,66 Prozent auf 614,00 US-Dollar gestiegen.

Redaktion finanzen.net