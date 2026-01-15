DAX25.286 -0,5%Est506.005 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,26 +3,1%Nas23.472 -1,0%Bitcoin83.809 +2,4%Euro1,1645 ±-0,0%Öl64,47 -1,5%Gold4.622 +0,8%
Ölpreise drehen ins Minus nach Trump-Aussagen zu Iran

14.01.26 22:15 Uhr

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Abend deutlich gefallen und haben damit frühere Gewinne wieder abgegeben. Dies dürfte auf Aussagen von US-Präsident Donald Trump zurückzuführen sein, der erklärte, ihm sei zugesichert worden, dass der Iran die Tötung von Demonstranten einstellen werde. Dies deutet womöglich darauf hin, dass er von einer angedrohten militärischen Reaktion auf die Niederschlagung der landesweiten Demonstrationen absehen könnte. "Uns wurde versichert, dass die Tötungen im Iran aufhören - sie sind beendet", sagte Trump am Mittwoch im Oval Office vor Reportern.

West Texas Intermediate (WTI) fiel nach Börsenschluss zwischenzeitlich um fast 3 Prozent und notierte zuletzt noch 1,6 Prozent tiefer bei 60,17 US-Dollar pro Barrel. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 64,44 Dollar und damit 1,5 Prozent weniger.

Zuvor waren die Ölpreise auf den höchsten Stand seit Oktober gestiegen, da Händler die Reaktion der USA auf die politischen Unruhen im Iran abwarteten./nas/edh