DAX24.591 -0,1%Est505.630 +0,1%MSCI World4.333 -0,1%Top 10 Crypto16,87 +2,0%Nas23.025 -0,1%Bitcoin105.172 -0,1%Euro1,1573 +0,1%Öl64,36 -1,3%Gold3.999 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Ottobock BCK222 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Gerresheimer A0LD6E RENK RENK73 Diginex A40PU6 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Plug Power A1JA81 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- US-Verkehrsaufsicht untersucht Teslas "Autopilot" -- QUALCOMM, Diginex, Ottobock, DroneShield, Plug Power, Alibaba, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): Buy für Hannover Rück-Aktie Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): Buy für Hannover Rück-Aktie
DJE - Gold & Ressourcen: Der themenorientierte globale Aktienfonds DJE - Gold & Ressourcen: Der themenorientierte globale Aktienfonds
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Edelmetalle im Fokus

Hohe Nachfrage: Gold und Silber in der Nähe ihrer Allzeithochs

10.10.25 12:02 Uhr
Hohe Nachfrage: Gold- und Silberpreis weiterhin nahe ihrer Rekordhochs | finanzen.net

Die Nachfrage nach Edelmetallen bleibt hoch.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Goldpreis
3.999,00 USD 22,70 USD 0,57%
News
Silberpreis
50,44 USD 1,30 USD 2,65%
News

An der Börse in London wurde Gold am Freitag bei 4.000 US-Dollar je Feinunze (etwa 31,1 Gramm) gehandelt und damit 23 Dollar höher als am Vortag. Damit bleibt die Notierung in der Nähe des Rekordhochs, das am Mittwoch bei 4.059,31 Dollar erreicht worden war.

Auch der Preis für Silber hielt sich kurz vor dem Wochenende knapp unter dem Rekordhoch. Im Mittagshandel notierte die Unze bei 51,03 Dollar, nachdem sie am Vortag in der Spitze bis auf 51,23 Dollar gestiegen war.

"An den Edelmetallmärkten dominieren schon seit Längerem die Optimisten", beschrieb Rohstoffexpertin Barbara Lambrecht von der Commerzbank die Marktstimmung. Zuletzt habe auch die Schließung von US-Behörden wegen eines ungelösten Haushaltsstreits der politischen Parteien in Washington für mehr Kauflaune bei Edelmetallen gesorgt.

"Während die Teilnehmer anderer Märkte auf neue Daten aus den USA warten, profitiert Gold davon, dass keine veröffentlicht werden, da dies die große politische Unsicherheit einmal mehr unterstreicht", sagte Lambrecht. Nachdem der "Shutdown" bereits seit über einer Woche in Kraft ist, gibt es nach wie vor keine Hinweise auf eine Einigung im Haushaltsstreit.

Zuletzt hatte ein überraschender Durchbruch bei den Verhandlungen für ein Ende des Gaza-Kriegs die Nachfrage der Anleger nach sicheren Anlagehäfen wie Gold gebremst. In den Tagen zuvor hatte auch die Flucht in sichere Anlagehäfen wegen geopolitischer Risiken im Nahen Osten und durch den Krieg in der Ukraine die Kauflaune beim Gold immer wieder angeheizt.

Seit Beginn des Jahres haben Gold und Silber stark an Wert gewonnen. In dieser Zeit hat sich das gelbe Edelmetall mehr als 50 Prozent und der kleine Bruder Silber mehr als 70 Prozent verteuert. Als weitere Preistreiber gelten die aggressive Zollpolitik der US-Regierung, die Käufe von Notenbanken und die Aussicht auf sinkende Zinsen in den USA.

/jkr/jsl/men

FRANKFURT/LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: philoro, Ravital / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis