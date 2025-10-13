DAX24.374 +0,6%Est505.563 +0,6%MSCI World4.284 +1,1%Top 10 Crypto15,74 +0,2%Nas22.638 +2,0%Bitcoin98.847 -0,5%Euro1,1570 -0,4%Öl63,38 +2,1%Gold4.099 +2,0%
Rechenzentren

Aktien von ABB und NVIDIA fester: Unternehmen bündeln Kräfte für neue KI-Stromversorgung

13.10.25 17:40 Uhr
NASDAQ-Aktie NVIDIA und ABB steigen: Kooperation für KI-Stromversorgung | finanzen.net

Der Technologiekonzern ABB geht eine Zusammenarbeit mit dem Computerchiphersteller NVIDIA ein.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
58,84 CHF 0,54 CHF 0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
162,98 EUR 5,14 EUR 3,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Gemeinsam wollen die Unternehmen neue Stromversorgungslösungen für künftige Rechenzentren entwickeln. Die Partnerschaft werde sich auf die Entwicklung und den Einsatz "modernster Stromversorgungslösungen" konzentrieren, teilte ABB am Montagnachmittag mit.

Wer­bung

Die Forschungs- und Entwicklungsprojekte unterstützten die von NVIDIA geplante Einführung einer 800-VDC-Stromversorgungsarchitektur für 1-Megawatt-Serverschränke. Finanzielle Angaben zur Partnerschaft machte ABB keine.

Nach Veröffentlichung der Mitteilung sprang der Aktienkurs des Schweizer Konzerns vorübergehend in die Höhe - im Tageshoch bis auf 59,40 Franken (+1,9 Prozent). Letztendlich ging es via SIX um 0,72 Prozent abwärts auf 58,72 Franken. Die NVIDIA-Aktie notiert derweil im NASDAQ-Handel 2,88 Prozent höher bei 188,43 US-Dollar. Vor der News hatten die ABB-Titel mehr oder weniger stabil zum Vortagesschluss notiert.

/ls/ys/AWP/jha

ZÜRICH (dpa-AFX)

In eigener Sache

