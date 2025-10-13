Aktien von ABB und NVIDIA fester: Unternehmen bündeln Kräfte für neue KI-Stromversorgung
Der Technologiekonzern ABB geht eine Zusammenarbeit mit dem Computerchiphersteller NVIDIA ein.
Werte in diesem Artikel
Gemeinsam wollen die Unternehmen neue Stromversorgungslösungen für künftige Rechenzentren entwickeln. Die Partnerschaft werde sich auf die Entwicklung und den Einsatz "modernster Stromversorgungslösungen" konzentrieren, teilte ABB am Montagnachmittag mit.
Die Forschungs- und Entwicklungsprojekte unterstützten die von NVIDIA geplante Einführung einer 800-VDC-Stromversorgungsarchitektur für 1-Megawatt-Serverschränke. Finanzielle Angaben zur Partnerschaft machte ABB keine.
Nach Veröffentlichung der Mitteilung sprang der Aktienkurs des Schweizer Konzerns vorübergehend in die Höhe - im Tageshoch bis auf 59,40 Franken (+1,9 Prozent). Letztendlich ging es via SIX um 0,72 Prozent abwärts auf 58,72 Franken. Die NVIDIA-Aktie notiert derweil im NASDAQ-Handel 2,88 Prozent höher bei 188,43 US-Dollar. Vor der News hatten die ABB-Titel mehr oder weniger stabil zum Vortagesschluss notiert.
/ls/ys/AWP/jha
ZÜRICH (dpa-AFX)
Weitere ABB (Asea Brown Boveri) News
Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com, gguy / Shutterstock.com
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.09.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.09.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
