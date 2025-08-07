DAX 24.141 -0,1%ESt50 5.344 -0,1%Top 10 Crypto 16,40 +0,9%Dow 44.176 +0,5%Nas 21.450 +1,0%Bitcoin 103.491 +1,0%Euro 1,1616 -0,3%Öl 66,96 +1,0%Gold 3.353 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 BASF BASF11 Apple 865985 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Trump-Putin-Gipfel: DAX volatil -- AMC Entertainment dämmt Verluste deutlich ein -- Barrick, DroneShield, Lufthansa, Palantir, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, NVIDIA, AMD, Bitcoin im Fokus
Top News
Glencore-Aktie steigt: Glencore hat Batterie-Recycler Li-Cycle übernommen Glencore-Aktie steigt: Glencore hat Batterie-Recycler Li-Cycle übernommen
Bitcoin nahe Allzeithoch - Gewinne vom Wochenende setzen sich fort Bitcoin nahe Allzeithoch - Gewinne vom Wochenende setzen sich fort
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Salzgitter Aktie

Kaufen
Verkaufen
Salzgitter Aktien-Sparplan
22,90 EUR -0,34 EUR -1,46 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,26 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,26%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 620200

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006202005

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SZGPF

UBS AG

Salzgitter Neutral

13:01 Uhr
Salzgitter Neutral
Aktie in diesem Artikel
Salzgitter
22,90 EUR -0,34 EUR -1,46%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Salzgitter AG nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 21,70 Euro belassen. Die jüngste Gewinnwarnung sei Verlusten aus Derivategeschäften geschuldet gewesen, schrieb Andrew Jones in einer am Montag vorliegenden Studie. Absicherungen gehörten allerdings zum Geschäft. Operativ sei die Stahlfertigung und -verarbeitung schwach verlaufen, das Handelsgeschäft hingegen besser als erwartet./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 09:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Salzgitter Neutral

Unternehmen:
Salzgitter		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
21,70 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
23,24 €		 Abst. Kursziel*:
-6,63%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
22,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,24%
Analyst Name:
Andrew Jones 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
26,42 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Salzgitter

13:01 Salzgitter Neutral UBS AG
09:36 Salzgitter Buy Baader Bank
09:36 Salzgitter Hold Jefferies & Company Inc.
04.08.25 Salzgitter Buy Baader Bank
17.07.25 Salzgitter Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)

finanzen.net FTSE 100-Papier London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in London Stock Exchange (LSE) von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net Gewinne in Europa: STOXX 50 schlussendlich mit grünen Vorzeichen
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 steigt nachmittags
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 beendet die Mittwochssitzung mit Verlusten
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 verbucht Verluste
finanzen.net STOXX-Handel: Zum Handelsende Pluszeichen im STOXX 50
finanzen.net STOXX 50 aktuell: STOXX 50 am Dienstagnachmittag im Aufwind
finanzen.net Gute Stimmung in London: FTSE 100 zeigt sich am Nachmittag fester
Financial Times London Stock Exchange considers launch of 24-hour trading
Financial Times London Stock Exchange considers launch of 24-hour trading
Cointelegraph Bitwise lists four crypto ETPs on London stock exchange
Financial Times The London Stock Exchange has been left behind by its parent
Financial Times The London Stock Exchange has been left behind by its parent
Benzinga Glencore, Rio Tinto Ponder Leaving London Stock Exchange As European Financial Hub Loses Luster
Financial Times London Stock Exchange suffers biggest exodus since financial crisis
Financial Times London Stock Exchange suffers biggest exodus since financial crisis
RSS Feed
London Stock Exchange (LSE) zu myNews hinzufügen