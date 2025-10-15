WDH/DAX-FLASH: Kleines Plus erwartet dank Hoffnungen auf US-Zinssenkungen

(Wochentag berichtigt.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Auf und Ab auf hohem Niveau am deutschen

Wer­bung Wer­bung

Aktienmarkt dürfte sich zur Wochenmitte fortsetzen. Nachdem der Leitindex Dax am Vortag den tiefsten Stand seit Monatsanfang ausgelotet hatte, sind am Mittwoch leichte Kursgewinne zu erwarten. Die Hoffnung auf sinkende Zinsen in den USA verleiht etwas Rückenwind. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex DAX gut zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,4 Prozent höher bei 24.340 Zählern.

Der US-Notenbankchef Jerome Powell betonte am Dienstag die sich weiter eintrübenden Perspektiven am Arbeitsmarkt. Dies ließ Marktteilnehmer auf eine weitere Zinssenkung in diesem Monat hoffen und gab den Kursen an der Wall Street zeitweise deutlich Auftrieb. Dem steht allerdings der nach wie vor mit harten Bandagen ausgetragene Handelskonflikt zwischen den USA und China gegenüber.

Derweil warten erste europäische Schwergewichte mit ihren Quartalsbilanzen auf. Am Mittwochmorgen etwa veröffentlichte der Ausrüster der Chip-Industrie ASML (ASML NV) Geschäftszahlen. Das Unternehmen verbuchte im dritten Quartal mehr Bestellungen als erwartet. Das Zahlenwerk könnte die Kurse der gesamten Branche bewegen./bek/stk