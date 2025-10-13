Europas Comeback: Vom Aufschwung mit dem STOXX Europe 600 profitieren

Teaser: Europa erlebt eine neue Dynamik: stabile Währung, starke Dividendenwerte und geopolitische Neuausrichtung bringen frischen Schwung an die Märkte. Mit einem Investment in die 600 größten Unternehmen Europas können Anleger breit gestreut profitieren - einfach, transparent und mit Fokus auf Performance.

Sinkende Inflation, eine stabilere Zinspolitik der EZB und günstige Bewertungen lassen europäische Aktien derzeit besonders attraktiv erscheinen.^

Hinzu kommt:

Steigende Verteidigungsausgaben - EU-Länder erhöhen ihre Budgets, um das NATO-Ziel von 2 % des BIP (teilweise sogar 3-5 %) zu erreichen.

- EU-Länder erhöhen ihre Budgets, um das NATO-Ziel von 2 % des BIP (teilweise sogar 3-5 %) zu erreichen. Politische Reallokation - durch wachsende Spannungen und Misstrauen gegenüber den USA richten viele Investoren den Blick verstärkt nach Europa.

- durch wachsende Spannungen und Misstrauen gegenüber den USA richten viele Investoren den Blick verstärkt nach Europa. Stärke des Euro - eine stabile Gemeinschaftswährung unterstreicht die Attraktivität des Marktes.

Unsere Empfehlung: Amundi STOXX Europe 600 UCITS ETF Acc

Breite Diversifikation mit Renditepotenzial

Der STOXX Europe 600 Index bündelt die größten börsennotierten Unternehmen aus 17 europäischen Ländern.

Branchenvielfalt von Industrie über Finanzwesen bis Konsum

von Industrie über Finanzwesen bis Konsum 600 Marktführer und Blue Chips

Hohe Transparenz und Kosteneffizienz

Während US-Märkte verhältnismäßig teuer bewertet sind, bietet Europa noch Aufholpotenzial. Anleger können damit von einer "Renaissance des Kontinents" profitieren - und das mit nur einem einzigen ETF.

Europa als Dividenden-Champion

Ein klarer Vorteil europäischer Werte: die Dividendenstärke. Banken, Versicherer und Versorger schütten traditionell hohe Dividenden aus.

Das bedeutet: Anleger sichern sich laufende Erträge und können gleichzeitig vom Kurswachstum profitieren.

Fazit & Call-to-Action

Europa ist zurück: günstige Bewertungen, starke Dividenden und ein geopolitischer Rückenwind sprechen klar für ein Investment in europäische Aktien. Mit einem passenden "Europa-ETF" wie dem Amundi STOXX Europe 600 UCITS ETF Acc erhalten Sie Zugang zum gesamten europäischen Markt - breit gestreut, effizient und performanceorientiert.

Disclaimer:

Transparenzhinweis: Dies ist eine Marketingmitteilung. Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder. Gemäß den geltenden Vorschriften können Anlegern zum Zeitpunkt der Zeichnung des betreffenden Produkts weitere Informationen zu solchen Zahlungen oder Erstattungen mitgeteilt werden.

Risikohinweis: Diese Marketingmitteilung ersetzt keine fachkundige Beratung. Kapitalanlagen sind mit Risiken verbunden. Daher erhalten Anleger das ursprünglich angelegte Kapital möglicherweise nicht oder nicht in voller Höhe zurück. Die Wertentwicklung der Produkte wird nicht garantiert. Wertentwicklungen der Vergangenheit stellen keinesfalls einen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse dar. Bevor Sie in das jeweilige Produkt investieren, sollten Anleger unabhängige Finanz-, Steuer-, buchhalterische und Rechtsberatung einholen. Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung, die von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängig ist und sich in der Zukunft ändern kann. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Potenzielle Anleger müssen vor der Zeichnung die Angebotsunterlagen (Basisinformationsblatt und Verkaufsprospekt) des Fonds lesen. Die deutsche Fassung des Verkaufsprospekts des luxemburgischen OGAW ETFs sowie das deutsche Basisinformationsblatt sind kostenlos auf www.amundi.de und www.amundietf.de verfügbar. Die Unterlagen können ebenfalls am Sitz der Amundi Deutschland GmbH, Arnulfstr. 124-126, 80636 München, Deutschland (Tel. +49 (0)89 99 2260) bezogen werden. Es wird darauf hingewiesen, dass Amundi Regelungen in Bezug auf Anteile/Aktien des Fonds, die für die Vermarktung in einem Mitgliedstaat der EU geschaffen wurden und bezüglich derer sie eine Mitteilung gemacht hat, widerrufen kann. Eine Zusammenfassung der Informationen zu den Rechten der Anleger und kollektiven Rechtsdurchsetzungsmechanismen können auf der Seite mit den rechtlichen Bestimmungen für Amundi ETFs unter diesem Link (Information Beschwerdemanagement) abgerufen werden. Anteile eines bestimmten OGAW ETF, die von einer Verwaltungsgesellschaft verwaltet und am Sekundärmarkt erworben werden, können normalerweise nicht direkt an die Verwaltungsgesellschaft zurückverkauft werden. Anleger müssen die Anteile mit der Unterstützung eines Intermediärs (z.B. eines Börsenmaklers) an einem Sekundärmarkt kaufen und verkaufen. Dabei können Gebühren anfallen. Außerdem ist es möglich, dass Anleger beim Kauf von Anteilen einen höheren Betrag als den aktuellen Nettoinventarwert bezahlen und bei deren Verkauf weniger als den aktuellen Nettoinventarwert erhalten.