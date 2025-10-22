DAX24.330 +0,3%Est505.687 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,01 -3,2%Nas22.954 -0,2%Bitcoin93.117 -0,6%Euro1,1614 +0,1%Öl62,45 +1,3%Gold4.158 +0,8%
10 vor 9

Die 10 wichtigsten Fakten zum Wochenhalbzeit-Handel - Heiße Aktien: Tesla, SAP und IBM legen Bilanzen vor

22.10.25 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist - Aktien im Anlegerfokus: Tesla, SAP und IBM legen Bilanzen offen | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.330,0 PKT 71,2 PKT 0,29%
Charts|News|Analysen
Hang Seng
26.027,6 PKT 168,7 PKT 0,65%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
49.307,8 PKT -8,3 PKT -0,02%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
3.916,3 PKT 52,4 PKT 1,36%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX-Anleger warten auf neue Impulse

Der DAX tendiert rund eine Stunde vor dem Erklingen der Startglocke minimale 0,10 Prozent leichter auf 24.306,50 Punkten.

2. Börsen in Fernost uneins

In Tokio steigt der Nikkei 225 marginal um 0,04 Prozent auf 49.339,60 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite unterdessen um 0,04 Prozent nach unten auf 3.914,85 Zähler.

In Hongkong fallen die Abschläge noch stärker aus: Der Hang Seng verliert derzeit 0,90 Prozent auf 25.793,27 Einheiten.

3. Netflix-Aktie knickt ein: Netflix enttäuscht mit Gewinnplus im dritten Quartal

Als erster großer US-Techkonzern hat Netflix am Dienstag seine Bücher geöffnet. So fiel die Quartalsbilanz des Streamingriesen aus. Zur Nachricht

4. TeamViewer-Aktie: Softwareanbieter bei Umsatz 2025 und 2026 skeptischer

Der Softwareanbieter TeamViewer blickt etwas pessimistischer auf die Erlösentwicklung im laufenden und im kommenden Jahr. Zur Nachricht

5. Tesla, SAP und IBM legen Bilanzen offen

Nach US-Börsenschluss präsentieren Tesla, SAP und IBM ihre Zahlenwerke für das jüngst abgelaufene Quartal. Was Analysten erwarten

6. Mercedes-Aktie: Gesamte Autobranche von Knappheit bei Nexperia betroffen

Wegen der Ereignisse rund um den niederländischen Chiphersteller Nexperia und den damit verbundenen Risiken für die Lieferkette warnt Mercedes-Benz vor den Auswirkungen für die gesamte Autobranche. Zur Nachricht

7. Aktien von Microsoft, Apple & Google im Blick: OpenAI bettet ChatGPT in Web-Nutzung ein - eigener Browser

Der ChatGPT-Entwickler OpenAI fordert Google und Apple mit einem eigenen Webbrowser heraus. Zur Nachricht

8. BVB-Aktie: Sieg bei Kopenhagen und Moukoko - Nmecha überragend

Den Endspurt sah der Held des Abends ganz gemütlich und dick eingepackt von der Bank. Zur Nachricht

9. Ölpreise ziehen an

Die Ölpreise legen zur Wochenmitte klar zu.

10. Euro minimal höher

Der Euro tendiert am Mittwochmorgen etwas fester auf 1,16128 US-Dollar.

Bildquellen: fotogestoeber / Shutterstock.com

