Mercedes-Benz-Aktie: Gesamte Autobranche von Knappheit bei Nexperia betroffen

22.10.25 07:43 Uhr
Mercedes-Benz-Aktie: Knappheit bei Nexperia trifft gesamte Automobilindustrie

Wegen der Ereignisse rund um Nexperia und den damit verbundenen Risiken für die Lieferkette warnt Mercedes-Benz vor den Auswirkungen für die gesamte Autobranche.

"Die gesamte Industrie ist betroffen. Wir beobachten die Entwicklung genau und sind im Austausch mit den relevanten Stakeholdern", teilte der DAX-Konzern mit. Es sei aktuell schwierig, verlässliche Prognosen zu machen.

Die niederländische Regierung hatte die Kontrolle über den niederländischen Chiphersteller Nexperia vom chinesischen Eigentümer übernommen. Den Haag verwies auf Risiken für die wirtschaftliche Sicherheit. Nexperia sei ein wichtiger weltweiter Lieferant von Halbleitern, die beispielsweise häufig in elektronischen Steuergeräten von Fahrzeugelektroniksystemen zum Einsatz kommen.

Mercedes-Benz sei unter anderem wegen "guter partnerschaftlicher Beziehungen" mit Lieferanten im Kurzfristzeitraum abgesichert, heißt es von dem Stuttgarter Konzern weiter. "Wir arbeiten intensiv mit unseren Partnern daran, eventuell auftretende Lücken zu schließen", so Mercedes-Benz.

DOW JONES

