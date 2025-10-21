DAX24.359 +0,4%Est505.693 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,46 -1,0%Nas22.950 -0,2%Bitcoin97.024 +2,1%Euro1,1611 -0,3%Öl60,96 ±0,0%Gold4.136 -5,1%
Washington im Blick

Goldpreis kann Rekordfahrt nicht aufrechterhalten und fällt zurück

21.10.25 16:14 Uhr
Der Goldpreis hat seine Rekordjagd am Dienstag zunächst unterbrochen und ist merklich gefallen.

Der Preis für eine Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) sank bis auf 4.168 US-Dollar. Zuvor war der Goldpreis sechs Handelstage in Folge gestiegen. Damit hatte die Notierung für das Edelmetall den sechsten Handelstag in Folge ein Rekordhoch erreicht. Am Montag hatte Gold mit 4.357 Dollar sein letztes Rekordhoch erreicht.

Die Experten von Activtrades begründen die jüngsten Verluste mit positiveren Signale aus Washington mit Blick auf den Handelskonflikt mit China. US-Präsident Donald Trump strebt nach eigenen Worten eine Vereinbarung beim geplanten Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping in Südkorea an. Zudem lasteten die Kursgewinne des Dollar auf den Preisen. Wird er stärker, verteuert sich das in Dollar gehandelte Gold in anderen Währungsräumen. Eine Trendwende erwarteten die Experten jedoch nicht. "Der Weg des geringsten Widerstands scheint jedoch weiterhin nach oben zu führen, da Händler Kursrückgänge weiterhin als Kaufgelegenheiten betrachten", schreibt Activtrades.

Der Goldpreise wurde zuletzt durch eine Reihe von Faktoren unterstützt. Dazu gehörten geopolitische Spannungen, Handelskonflikte und der immer noch andauernde teilweise Schließung von Regierungsbehörden. Seit Jahresbeginn beläuft sich der Preisanstieg von Gold auf mehr als 60 Prozent. "Zum derzeitigen Zeitpunkt wäre das der stärkste Jahresanstieg seit 1979", schreibt Commerzbank-Expertin Barbara Lambrecht. Zuletzt hätten auch religiöse Feiertage in Indien die Nachfrage nach physischem Gold gestützt.

Auch Silber geriet unter Druck. Der Preis für die Feinunze fiel unter 50 Dollar. Am Nachmittag lag der Preis bei 49,33 Dollar. In der vergangenen Woche hatte der Silberpreis mit 54,48 Dollar einen Rekordstand erreicht.

NEW York (dpa-AFX)

Bildquellen: Worldpics / Shutterstock.com, I. Pilon / Shutterstock.com

