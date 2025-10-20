DAX24.041 +0,9%Est505.643 +0,6%MSCI World4.307 +0,2%Top 10 Crypto15,25 +2,7%Nas22.680 +0,5%Bitcoin95.414 +2,4%Euro1,1665 ±0,0%Öl60,89 -0,7%Gold4.253 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 thyssenkrupp 750000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Fokus: DAX stärker -- Asien freundlich, Nikkei auf Rekordhoch -- Börsengang von TKMS -- Rüstungstitel, DroneShield, Lufthansa, Roche, L'Oreal & Kering im Fokus
Top News
Aktien von Ford, General Motors und Co.: Trump stützt US-Autoindustrie mit verlängerten Zollvergünstigungen Aktien von Ford, General Motors und Co.: Trump stützt US-Autoindustrie mit verlängerten Zollvergünstigungen
Erneut heftige Ausschläge bei der Beyond Meat-Aktie: Was wirklich dahinter steckt Erneut heftige Ausschläge bei der Beyond Meat-Aktie: Was wirklich dahinter steckt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Goldpreis und Ölpreis

Goldpreis: Markanter Rebound zum Wochenstart

20.10.25 08:50 Uhr
Goldpreis mit beachtlichem Rebound | finanzen.net

Der Goldpreis zeigte sich nach dem am Freitag vollzogenen Sturz unter die Marke von 4.300 Dollar im frühen Montagshandel deutlich erholt.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Goldpreis
4.254,79 USD 4,81 USD 0,11%
News
Ölpreis (Brent)
61,05 USD -0,29 USD -0,47%
News
Ölpreis (WTI)
57,28 USD -0,32 USD -0,56%
News

von Jörg Bernhard

Obwohl die Fed wegen des US-Shutdown derzeit auf die Bekanntgabe einiger wichtiger US-Konjunkturindikatoren verzichten muss, profitiert die Krisenwährung weiterhin von der Aussicht auf weitere Zinssenkungen in den USA. Nun warten die Anleger auf die Veröffentlichung der US-Inflationsdaten sowie den Verlauf neuer Verhandlungsrunden im Handelsstreit zwischen den USA und China, die im Laufe dieser Woche stattfinden sollen. Aktuell versucht der Goldmarkt nach dem Ausverkauf am Freitag wieder Tritt zu fassen. Die Stimmung hat sich mittlerweile etwas abgekühlt nachdem dem in den Wochen zuvor Rekorde wie am Fließband produziert wurden. Die Zollängste haben mittlerweile leicht nachgelassen, nachdem US-Präsident Donald Trump erklärt hatte, sein geplanter 100-prozentiger Zoll auf chinesische Waren sei nicht dauerhaft tragbar. Er fügte hinzu, dass er den chinesischen Präsidenten Xi Jinping treffen werde und davon ausgehe, dass sich die Lage mit China "wieder einrenken" werde. Neue Impulse könnten die Goldmärkte am Freitag erfahren, falls die aktuellen Inflationszahlen für den Monat September veröffentlicht werden. Laut von Trading Economics veröffentlichten Umfragen unter Analysten soll die Kerninflation bei 3,1 Prozent p.a. verharren und die In flationsrate von 2,9 auf 3,1 Prozent anziehen.

Am Montagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit steigenden Notierungen. Bis 8.40 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 37,70 auf 4.251,00 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Rückwärtsgang eingelegt

Der Ölpreis verzeichnete in der vergangenen Woche mit einem Minus von mehr als zwei Prozent den dritten Wochenverlust in Folge, was vor allem auf den Ausblick der Internationalen Energieagentur (IEA) zurückzuführen war. Sie prognostizierte für 2026 nämlich ein wachsendes Überangebot. Für ein hohes Maß an Unsicherheit sorgt derzeit aber auch das angekündigte Treffen zwischen Putin und Trump sowie die weitere Entwicklung des Handelsstreits zwischen China und den USA. Im frühen Montagshandel rutschte die US-Sorte WTI auf den niedrigsten Stand seit Anfang Mai ab.

Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit weiter nachgebenden Notierungen. Bis gegen 8.40 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,53 auf 57,01 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,52 auf 60,77 Dollar zurückfiel.


Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ded pixto / Shutterstock.com, Netfalls - Remy Musser / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis