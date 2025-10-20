DAX24.098 +1,1%Est505.645 +0,7%MSCI World4.306 +0,2%Top 10 Crypto15,20 +2,3%Nas22.680 +0,5%Bitcoin95.109 +2,1%Euro1,1653 -0,1%Öl60,87 -0,8%Gold4.264 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 thyssenkrupp 750000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 Allianz 840400 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Beyond Meat A2N7XQ BASF BASF11 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Fokus: DAX stärker -- Börsengang von TKMS -- Novo Nordisk, Rüstungstitel, DroneShield, Lufthansa, Roche, L'Oreal & Kering, Plug Power im Fokus
Top News
Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Montagmittag Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Montagmittag
Nach kräftigem Kurseinbruch: Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT wieder auf der Gewinnerstraße Nach kräftigem Kurseinbruch: Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT wieder auf der Gewinnerstraße
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktuelle Rohstoffpreise

Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Montagmittag

20.10.25 13:17 Uhr
Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Montagmittag | finanzen.net

Die Kurse der wichtigsten Commodities im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.769,43 USD 13,78 USD 0,50%
News
Baumwolle
0,64 USD USD 0,26%
News
Bleipreis
1.935,85 USD -3,00 USD -0,15%
News
Dieselpreis Benzin
1,56 EUR 0,00 EUR 0,06%
News
EEX Strompreis Phelix DE
93,25 EUR 0,50 EUR 0,54%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,21 USD 0,21 USD 7,13%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.261,17 USD 11,19 USD 0,26%
News
Haferpreis
2,98 USD 0,03 USD 1,02%
News
Heizölpreis
57,59 USD USD
News
Holzpreis
632,00 USD 4,00 USD 0,64%
News
Kaffeepreis
4,09 USD 0,12 USD 3,12%
News
Kakaopreis
4.124,00 GBP -4,00 GBP -0,10%
News
Kohlepreis
93,20 USD 0,20 USD 0,22%
News
Kupferpreis
10.527,35 USD 32,35 USD 0,31%
News
Lebendrindpreis
2,41 USD -0,03 USD -1,41%
News
Mageres Schwein Preis
0,82 USD USD -0,24%
News
Maispreis
4,23 USD -0,01 USD -0,12%
News
Mastrindpreis
3,72 USD -0,08 USD -2,10%
News
Milchpreis
16,85 USD -0,15 USD -0,88%
News
Naphthapreis (European)
516,14 USD 1,69 USD 0,33%
News
Nickelpreis
14.928,50 USD -33,00 USD -0,22%
News
Ölpreis (Brent)
60,82 USD -0,52 USD -0,85%
News
Ölpreis (WTI)
57,07 USD -0,53 USD -0,92%
News
Orangensaftpreis
1,84 USD -0,06 USD -3,26%
News
Palladiumpreis
1.449,00 USD -43,50 USD -2,91%
News
Palmölpreis
4.439,00 MYR 8,00 MYR 0,18%
News
Platinpreis
1.615,00 USD 9,50 USD 0,59%
News
Rapspreis
464,75 EUR 3,00 EUR 0,65%
News
Reispreis
10,65 USD 0,01 USD 0,09%
News
Silberpreis
51,96 USD 0,05 USD 0,10%
News
Sojabohnenmehlpreis
284,90 USD 3,90 USD 1,39%
News
Sojabohnenölpreis
0,51 USD USD -0,23%
News
Sojabohnenpreis
10,28 USD 0,07 USD 0,71%
News
Super Benzin
1,65 EUR 0,00 EUR 0,24%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
188,25 EUR -0,75 EUR -0,40%
News
Zinkpreis
3.079,80 USD -19,85 USD -0,64%
News
Zinnpreis
35.071,00 USD -287,50 USD -0,81%
News
Zuckerpreis
0,16 USD USD 0,90%
News

Der Goldpreis ist am Mittag gestiegen. So gewann der Goldpreis um 13:13 Uhr 0,17 Prozent auf 4.257,03 US-Dollar hinzu. Gestern lag der Preis bei 4.249,98 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Silberpreis um -0,19 Prozent auf 51,81 US-Dollar. Am Vortag notierte der Silberpreis bei 51,91 US-Dollar.

Derweil geht es für den Platinpreis südwärts. Der Platinpreis sinkt -0,03 Prozent auf 1.605,00 US-Dollar, nach 1.605,50 US-Dollar am Vortag.

Indes gibt der Palladiumpreis nach. Für den Palladiumpreis geht es nach 1.492,50 US-Dollar am Vortag auf 1.444,50 US-Dollar nach unten (--3,22 Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (Brent) Abschläge in Höhe von -0,93 Prozent auf 60,77 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 61,29 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Ölpreis (WTI) Verluste. Um 13:11 Uhr fällt der Ölpreis (WTI) um -1,18 Prozent auf 56,92 US-Dollar. Am Vortag standen noch 57,54 US-Dollar an der Tafel.

Derweil geht es für den Baumwolle bergauf. Der Baumwolle steigt 0,31 Prozent auf 0,64 US-Dollar, nach 0,64 US-Dollar am Vortag.

Daneben präsentiert sich der Haferpreis mit einem Kursgewinn. Um 12:31 Uhr notiert der Haferpreis 1,27 Prozent stärker bei 2,99 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 2,95 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Kaffeepreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (3,97 US-Dollar) geht es um 2,94 Prozent auf 4,09 US-Dollar nach oben.

Daneben wertet der Kakaopreis um 13:01 Uhr ab. Es geht -0,07 Prozent auf 4.125,00 Britische Pfund nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 4.106,00 Britische Pfund stand.

Derweil geht es für den Maispreis bergauf. Der Maispreis steigt 0,12 Prozent auf 4,24 US-Dollar, nach 4,23 US-Dollar am Vortag.

Indes gewinnt der Sojabohnenpreis hinzu. Für den Sojabohnenpreis geht es nach 10,20 US-Dollar am Vortag auf 10,30 US-Dollar nach oben (+0,91Prozent).

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenmehlpreis nordwärts. Um 13:04 Uhr steht ein Plus von 1,49 Prozent auf 285,20 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sojabohnenmehlpreis-Kurs noch bei 281,00 US-Dollar.

Währenddessen wird der Sojabohnenölpreis bei 0,51 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,04 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,51 US-Dollar).

Zudem gibt der Weizenpreis am Montagmittag nach. Um -0,13 Prozent auf 188,75 Euro geht es nach unten. Am Vortag stand der Weizenpreis bei 189,25 Euro.

Derweil notiert der Zuckerpreis bei 0,16 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,16 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,77 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - Natural Gas Zugewinne in Höhe von 6,97 Prozent auf 3,21 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,01 US-Dollar.

Währenddessen wird der Rapspreis bei 465,25 Euro gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,76 Prozent im Vergleich zum Vortag (462,25 Euro).

Zeitgleich kommt der Heizölpreis kaum vom Fleck. Nach 57,59 US-Dollar am Vortag, tendiert der Heizölpreis um 13:13 Uhr bei 57,59 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ssuaphotos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis