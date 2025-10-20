DAX23.831 -1,8%Est505.607 -0,8%MSCI World4.304 +0,2%Top 10 Crypto15,05 +1,3%Nas22.680 +0,5%Bitcoin95.385 +2,4%Euro1,1661 ±-0,0%Öl60,77 -0,9%Gold4.233 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 thyssenkrupp 750000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stärker erwartet -- Asiens Börsen freundlich, Nikkei auf Rekordhoch -- Lufthansa erwägt massive Kürzung innerdeutscher Flüge -- Airbus erhält Großauftrag von IndiGo -- L'Oreal & Kering im Fokus
Top News
Webinar: Bulle und Bär-Depot - So handeln Privatanleger wie Profis Webinar: Bulle und Bär-Depot - So handeln Privatanleger wie Profis
DroneShield-Aktie fällt trotz phänomenaler Zahlen - "Sell in good news"? DroneShield-Aktie fällt trotz phänomenaler Zahlen - "Sell in good news"?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
China im Blick

Darum geraten die Ölpreise erneut unter Druck

20.10.25 08:09 Uhr
Darum geraten die Ölpreise erneut unter Druck | finanzen.net

Die Ölpreise sind am Montag wieder gefallen.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
60,83 USD -0,51 USD -0,83%
News
Ölpreis (WTI)
57,00 USD -0,60 USD -1,04%
News

Die Notierungen stoppten somit ihren leichten Erholungskurs vom Freitagabend. Im Laufe des Freitags waren die Ölpreise zunächst auf den tiefsten Stand seit mehr als fünf Monaten gefallen, bis am späten Nachmittag eine kleine Gegenbewegung eingesetzt hatte. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete am Montagmorgen 61,01 US-Dollar. Das waren 28 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI mit Auslieferung im November fiel um 30 Cent auf 57,24 Dollar.

Ölhändler verwiesen auf Konjunkturdaten aus China. Das Wirtschaftswachstum dort hat sich im dritten Quartal mit einem Plus von 4,8 Prozent weiter verlangsamt. China ist ein wichtiges Abnehmerland für Öl. Einer eher schwachen Nachfrage steht am Ölmarkt aktuell ein Überangebot gegenüber. Erst vor kurzem hatte das Ölkartell Opec+ eine weitere Erhöhung ihres Angebots beschlossen. Zusätzlich werden die Notierungen von den Aussichten für 2026 belastet. Die Internationale Energieagentur (IEA) erwartet ein massives Überangebot.

/stk/jha/

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: Jim Barber / Shutterstock.com, Tomasz Wyszolmirski / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ölpreis