Devisenhandel

Deshab zeigt sich der Eurokurs stabil

20.10.25 08:11 Uhr
Euro Dollar Kurs: Euro zum Dollar stabil - die Gründe | finanzen.net

Der Euro hat am Montag im frühen Handel kaum noch nachgegeben.

Die Gemeinschaftswährung kostete am Morgen 1,1673 US-Dollar und damit etwa so viel wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1681 Dollar festgesetzt.

Aus Sicht der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) hat sich das technische Bild für den Euro allerdings eingetrübt. Der Kurs sei wieder unter die 21- und 55-Tagelinien gesunken.

Noch vor einer Woche war der Euro allerdings deutlich tiefer bei etwa 1,1550 Dollar gestartet. Im Wochenverlauf hatte vor allem die Aussicht auf weiter sinkende Leitzinsen in den USA die US-Währung belastet und der Euro konnte im Gegenzug zulegen.

/jha/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

