Rohstoffe aktuell

Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Vormittag

20.10.25 10:13 Uhr
Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Vormittag | finanzen.net

Rohstoffkurse von Gold, Öl, Natural Gas und mehr in der Übersicht.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.769,43 USD 13,78 USD 0,50%
Baumwolle
0,65 USD USD 0,62%
Bleipreis
1.935,85 USD -3,00 USD -0,15%
Dieselpreis Benzin
1,56 EUR 0,00 EUR 0,06%
EEX Strompreis Phelix DE
93,25 EUR 0,50 EUR 0,54%
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
Erdgaspreis - Natural Gas
3,19 USD 0,19 USD 6,30%
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
Goldpreis
4.261,30 USD 11,32 USD 0,27%
Haferpreis
2,95 USD USD 0,08%
Heizölpreis
57,59 USD USD
Holzpreis
632,00 USD 4,00 USD 0,64%
Kaffeepreis
4,08 USD 0,11 USD 2,77%
Kakaopreis
4.128,00 GBP -71,00 GBP -1,69%
Kohlepreis
93,20 USD 0,20 USD 0,22%
Kupferpreis
10.527,35 USD 32,35 USD 0,31%
Lebendrindpreis
2,41 USD -0,03 USD -1,41%
Mageres Schwein Preis
0,82 USD USD -0,24%
Maispreis
4,23 USD USD
Mastrindpreis
3,72 USD -0,08 USD -2,10%
Milchpreis
16,85 USD -0,15 USD -0,88%
Naphthapreis (European)
516,14 USD 1,69 USD 0,33%
Nickelpreis
14.928,50 USD -33,00 USD -0,22%
Ölpreis (Brent)
60,87 USD -0,47 USD -0,77%
Ölpreis (WTI)
57,19 USD -0,41 USD -0,71%
Orangensaftpreis
1,84 USD -0,06 USD -3,26%
Palladiumpreis
1.469,50 USD -23,00 USD -1,54%
Palmölpreis
4.439,00 MYR 8,00 MYR 0,18%
Platinpreis
1.615,00 USD 9,50 USD 0,59%
Rapspreis
461,75 EUR -5,75 EUR -1,23%
Reispreis
10,65 USD 0,01 USD 0,09%
Silberpreis
52,11 USD 0,20 USD 0,39%
Sojabohnenmehlpreis
285,80 USD 4,80 USD 1,71%
Sojabohnenölpreis
0,51 USD USD 0,12%
Sojabohnenpreis
10,29 USD 0,08 USD 0,78%
Super Benzin
1,65 EUR 0,00 EUR 0,24%
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
Weizenpreis
189,00 EUR 1,00 EUR 0,53%
Zinkpreis
3.079,80 USD -19,85 USD -0,64%
Zinnpreis
35.071,00 USD -287,50 USD -0,81%
Zuckerpreis
0,16 USD USD 0,90%
Im Plus präsentierte sich um 10:10 Uhr der Goldpreis. Der Goldpreis notiert aktuell0,26 Prozent höher bei 4.261,05 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Preis noch auf 4.249,98 US-Dollar.

Währenddessen wird der Silberpreis bei 52,03 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,23 Prozent im Vergleich zum Vortag (51,91 US-Dollar).

Zudem gewinnt der Platinpreis am Montagvormittag hinzu. Um 0,31 Prozent auf 1.610,50 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Platinpreis bei 1.605,50 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Palladiumpreis mit Verlusten. Um 10:09 Uhr notiert der Palladiumpreis -1,91 Prozent niedriger bei 1.464,00 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 1.492,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (Brent) bergab. Um 10:00 Uhr steht ein Minus von -0,80 Prozent auf 60,85 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Ölpreis (Brent) noch bei 61,29 US-Dollar.

Währenddessen wird der Ölpreis (WTI) bei 57,05 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,95 Prozent im Vergleich zum Vortag (57,54 US-Dollar).

Nach 0,64 US-Dollar am Vortag ist der Baumwolle am Montagvormittag um 0,58 Prozent auf 0,65 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit verbucht der Maispreis Abschläge in Höhe von -0,06 Prozent auf 4,23 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 4,23 US-Dollar.

Währenddessen wird der Sojabohnenpreis bei 10,27 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,61 Prozent im Vergleich zum Vortag (10,20 US-Dollar).

In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenmehlpreis Gewinne verbuchen. Um 10:00 Uhr steigt der Sojabohnenmehlpreis um 1,42 Prozent auf 285,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 281,00 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenölpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,51 US-Dollar) geht es um 0,04 Prozent auf 0,51 US-Dollar nach oben.

Zudem gewinnt der Zuckerpreis am Montagvormittag hinzu. Um 0,58 Prozent auf 0,16 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Zuckerpreis bei 0,16 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 6,23 Prozent auf 3,19 US-Dollar. Am Vortag notierte der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,01 US-Dollar.

Zudem gibt der Milchpreis am Montagvormittag nach. Um -0,88 Prozent auf 16,85 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Milchpreis bei 16,98 US-Dollar.

Zudem bewegt sich der Heizölpreis seitwärts. Um 10:10 Uhr wurde ein Preis von 57,59 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Heizölpreis bei 57,59 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: William Potter / Shutterstock.com

