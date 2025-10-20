Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Vormittag

Rohstoffe aktuell

Rohstoffkurse von Gold, Öl, Natural Gas und mehr in der Übersicht.

Im Plus präsentierte sich um 10:10 Uhr der Goldpreis. Der Goldpreis notiert aktuell0,26 Prozent höher bei 4.261,05 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Preis noch auf 4.249,98 US-Dollar.

Währenddessen wird der Silberpreis bei 52,03 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,23 Prozent im Vergleich zum Vortag (51,91 US-Dollar).

Zudem gewinnt der Platinpreis am Montagvormittag hinzu. Um 0,31 Prozent auf 1.610,50 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Platinpreis bei 1.605,50 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Palladiumpreis mit Verlusten. Um 10:09 Uhr notiert der Palladiumpreis -1,91 Prozent niedriger bei 1.464,00 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 1.492,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (Brent) bergab. Um 10:00 Uhr steht ein Minus von -0,80 Prozent auf 60,85 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Ölpreis (Brent) noch bei 61,29 US-Dollar.

Währenddessen wird der Ölpreis (WTI) bei 57,05 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,95 Prozent im Vergleich zum Vortag (57,54 US-Dollar).

Nach 0,64 US-Dollar am Vortag ist der Baumwolle am Montagvormittag um 0,58 Prozent auf 0,65 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit verbucht der Maispreis Abschläge in Höhe von -0,06 Prozent auf 4,23 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 4,23 US-Dollar.

Währenddessen wird der Sojabohnenpreis bei 10,27 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,61 Prozent im Vergleich zum Vortag (10,20 US-Dollar).

In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenmehlpreis Gewinne verbuchen. Um 10:00 Uhr steigt der Sojabohnenmehlpreis um 1,42 Prozent auf 285,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 281,00 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenölpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,51 US-Dollar) geht es um 0,04 Prozent auf 0,51 US-Dollar nach oben.

Zudem gewinnt der Zuckerpreis am Montagvormittag hinzu. Um 0,58 Prozent auf 0,16 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Zuckerpreis bei 0,16 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 6,23 Prozent auf 3,19 US-Dollar. Am Vortag notierte der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,01 US-Dollar.

Zudem gibt der Milchpreis am Montagvormittag nach. Um -0,88 Prozent auf 16,85 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Milchpreis bei 16,98 US-Dollar.

Zudem bewegt sich der Heizölpreis seitwärts. Um 10:10 Uhr wurde ein Preis von 57,59 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Heizölpreis bei 57,59 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net