Erstmals über 4.200 USD

Gold-Boom 2025: Zwei Strategien, wie du jetzt davon profitierst

15.10.25 16:20 Uhr
Gold ist gefragt wie selten - kein Wunder in unsicheren Zeiten. Doch wie investiert man am besten? Lohnt sich der klassische Kauf von Barren und Münzen - oder bietet der Handel mit Gold-CFDs mehr Chancen? Wir zeigen zwei clevere Wege, wie Anleger jetzt vom Goldtrend profitieren können - je nach Risikoprofil und Anlagestrategie.

Gold glänzt wieder - und das stärker denn je

Im Herbst 2025 erreicht der Goldpreis ein neues Allzeithoch: erstmals über 4.200 US-Dollar pro Feinunze. Die Gründe dafür sind aktuell besonders kraftvoll:

  • Zunehmende geopolitische Unsicherheit (Krieg, Spannungen im Nahen Osten, Instabilität in Osteuropa)
  • Schwäche des US-Dollars - Anleger fliehen in harte Währungen und Sachwerte
  • Erwartungen an baldige Leitzinssenkungen gegenüber historisch hohen Zinsen
  • Massive Goldkäufe durch Zentralbanken und starke Zuflüsse in physisch besicherte Gold-ETFs
  • Flucht in sichere Häfen - Investoren versuchen, sich gegen Inflation, Währungsrisiken und Marktvolatilität abzusichern

Diese Kombination - geopolitischer Stress, monetäre Lockerungserwartungen, Zentralbanknachfrage und Dollarabwertung - sorgt dafür, dass alle klassischen Gold-Treiber gerade gleichzeitig aktiv sind. Beste Voraussetzungen für Anleger, die jetzt von der Entwicklung profitieren wollen.


Zwei Wege zum Gold-Investment - je nach Anlegertyp

1. Goldbarren kaufen - diskret & sicher

Physisches Gold steht für Stabilität und Krisenschutz - seit Jahrhunderten. Gerade sicherheitsorientierte Anleger schätzen:

  • Direkten Besitz: unabhängig von Banken, Börsen oder digitalen Systemen
  • Kein Kontrahentenrisiko
  • Anonymer Kauf bis zu bestimmten Beträgen (z. B. in Deutschland bis 2.000 Euro in bar)
  • Langfristiger Werterhalt

Wer physisches Gold kauft, entscheidet sich bewusst für reale Werte - außerhalb des Finanzsystems.


Gold kaufen bei philoro - vertrauensvoll & professionell

philoro zählt zu den führenden Edelmetallhändlern Europas und bietet zertifizierte Goldbarren und -münzen zu transparenten Preisen ohne versteckte Gebühren. Zudem gibt es eine persönliche Beratung online oder in der Filiale sowie die sichere Verwahrung in Hochsicherheitslagern. Ob Einsteiger oder Profi - unser Goldpartner philoro bietet für jeden die passende Lösung zum langfristigen Vermögensschutz.

Philoro: Physisches Gold kaufen

Mit CFDs flexibel auf den Goldpreis setzen

Wer aktiver am Markt agieren will, kann über CFDs (Contracts for Difference) auf die Kursentwicklung von Gold spekulieren - ohne physischen Besitz.

Vorteile für Trader:

  • Hebelwirkung: Mit geringem Kapitaleinsatz größere Positionen bewegen
  • Long und Short: Gewinne bei steigenden und fallenden Kursen möglich
  • Schnelle Reaktionsfähigkeit: ideal bei Nachrichten, Wirtschaftsdaten oder Chartbewegungen
  • Handel nahezu rund um die Uhr

Wichtig: Der CFD-Handel birgt Risiken - insbesondere durch den Hebel. Wer diese Produkte nutzt, sollte Erfahrung im Risikomanagement haben.

Plus500: Gold per CFD handeln
CFDs bergen Risiken. 82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter.


Fazit: Zwei Strategien - für Sicherheitsbewusste & Trader

Ob physisch oder spekulativ - der Goldmarkt bietet 2025 viele Chancen.

Anlegertyp Strategie Plattform
Langfristig & sicher Goldbarren & Münzen philoro
Flexibel & spekulativ CFD-Handel mit Hebel Plus500

Viele Anleger kombinieren beides: physisches Gold als stabile Depotbasis und Gold-CFDs für kurzfristige Chancen.

Jetzt starten:

Physisches Gold kaufen bei philoro - einfach, sicher, diskret

Bildquellen: FikMik / Shutterstock.com

