Gold-Boom 2025: Zwei Strategien, wie du jetzt davon profitierst

Erstmals über 4.200 USD

Gold ist gefragt wie selten - kein Wunder in unsicheren Zeiten. Doch wie investiert man am besten? Lohnt sich der klassische Kauf von Barren und Münzen - oder bietet der Handel mit Gold-CFDs mehr Chancen? Wir zeigen zwei clevere Wege, wie Anleger jetzt vom Goldtrend profitieren können - je nach Risikoprofil und Anlagestrategie.

Gold glänzt wieder - und das stärker denn je

Im Herbst 2025 erreicht der Goldpreis ein neues Allzeithoch: erstmals über 4.200 US-Dollar pro Feinunze. Die Gründe dafür sind aktuell besonders kraftvoll:

Zunehmende geopolitische Unsicherheit (Krieg, Spannungen im Nahen Osten, Instabilität in Osteuropa)

Schwäche des US-Dollars - Anleger fliehen in harte Währungen und Sachwerte

Erwartungen an baldige Leitzinssenkungen gegenüber historisch hohen Zinsen

Massive Goldkäufe durch Zentralbanken und starke Zuflüsse in physisch besicherte Gold-ETFs

Flucht in sichere Häfen - Investoren versuchen, sich gegen Inflation, Währungsrisiken und Marktvolatilität abzusichern

Diese Kombination - geopolitischer Stress, monetäre Lockerungserwartungen, Zentralbanknachfrage und Dollarabwertung - sorgt dafür, dass alle klassischen Gold-Treiber gerade gleichzeitig aktiv sind. Beste Voraussetzungen für Anleger, die jetzt von der Entwicklung profitieren wollen.





Zwei Wege zum Gold-Investment - je nach Anlegertyp

1. Goldbarren kaufen - diskret & sicher

Physisches Gold steht für Stabilität und Krisenschutz - seit Jahrhunderten. Gerade sicherheitsorientierte Anleger schätzen:

Direkten Besitz: unabhängig von Banken, Börsen oder digitalen Systemen

Kein Kontrahentenrisiko

Anonymer Kauf bis zu bestimmten Beträgen (z. B. in Deutschland bis 2.000 Euro in bar)

Langfristiger Werterhalt

Wer physisches Gold kauft, entscheidet sich bewusst für reale Werte - außerhalb des Finanzsystems.



Gold kaufen bei philoro - vertrauensvoll & professionell

philoro zählt zu den führenden Edelmetallhändlern Europas und bietet zertifizierte Goldbarren und -münzen zu transparenten Preisen ohne versteckte Gebühren. Zudem gibt es eine persönliche Beratung online oder in der Filiale sowie die sichere Verwahrung in Hochsicherheitslagern. Ob Einsteiger oder Profi - unser Goldpartner philoro bietet für jeden die passende Lösung zum langfristigen Vermögensschutz.

Mit CFDs flexibel auf den Goldpreis setzen

Wer aktiver am Markt agieren will, kann über CFDs (Contracts for Difference) auf die Kursentwicklung von Gold spekulieren - ohne physischen Besitz.

Vorteile für Trader:

Hebelwirkung: Mit geringem Kapitaleinsatz größere Positionen bewegen

Long und Short: Gewinne bei steigenden und fallenden Kursen möglich

Schnelle Reaktionsfähigkeit: ideal bei Nachrichten, Wirtschaftsdaten oder Chartbewegungen

Handel nahezu rund um die Uhr

Wichtig: Der CFD-Handel birgt Risiken - insbesondere durch den Hebel. Wer diese Produkte nutzt, sollte Erfahrung im Risikomanagement haben.

CFDs bergen Risiken. 82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter.





Fazit: Zwei Strategien - für Sicherheitsbewusste & Trader

Ob physisch oder spekulativ - der Goldmarkt bietet 2025 viele Chancen.

Anlegertyp Strategie Plattform Langfristig & sicher Goldbarren & Münzen philoro Flexibel & spekulativ CFD-Handel mit Hebel Plus500

Viele Anleger kombinieren beides: physisches Gold als stabile Depotbasis und Gold-CFDs für kurzfristige Chancen.

Jetzt starten:

