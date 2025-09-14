DAX23.698 ±-0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto16,39 ±-0,0%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin99.033 +0,7%Euro1,1736 ±0,0%Öl67,14 +0,4%Gold3.637 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 BYD A0M4W9 Infineon 623100 SAP 716460 Palantir A2QA4J Oracle 871460 Alibaba A117ME Apple 865985 Lufthansa 823212 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX startet mit Gewinnen -- Asiens Börsen im Minus -- Rheinmetall übernimmt Schiffbauer NVL -- DEUTZ-Aktie nahe 52-Wochen-Hoch -- BYD, Li Auto, NIO, CATL, Google, VW, Infineon, BVB im Fokus
Top News
DAX mit stabilem Wochenstart: Was den Leitindex in dieser Woche bewegen könnte DAX mit stabilem Wochenstart: Was den Leitindex in dieser Woche bewegen könnte
Trump macht Bedingungen: Russland-Sanktionen nur bei Nato-Zöllen gegen China Trump macht Bedingungen: Russland-Sanktionen nur bei Nato-Zöllen gegen China
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Goldpreis und Ölpreis

Goldpreis: Gewinnmitnahmen vor Fed-Sitzung

15.09.25 08:51 Uhr
Goldpreis unter Druck: Gewinnmitnahmen vor Fed-Sitzung | finanzen.net

Gewinnmitnahmen und ein festerer Dollar haben dem Goldpreis zum Wochenauftakt in etwas tiefere Regionen zurückfallen lassen.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Goldpreis
3.637,35 USD -5,78 USD -0,16%
News
Ölpreis (Brent)
67,14 USD 0,26 USD 0,39%
News
Ölpreis (WTI)
62,93 USD 0,34 USD 0,54%
News

von Jörg Bernhard

Obwohl die am Donnerstag vorgelegten US-Inflationsdaten für August etwas höher als erwartet ausgefallen waren, gehen die Anleger weiterhin davon aus, dass dies die Fed nicht davon abhalten wird, die Zinsen am Mittwoch um 25 Basispunkte zu senken. Mit besonderem Augenmerk dürften die Marktakteure die nachfolgende Pressekonferenz mit Fed-Chef Jerome Powell verfolgen. Je "taubenhafter" seine Statements ausfallen, desto besser für den Goldpreis. Aktuell zeigt das FedWatch-Tool des Terminbörsenbetreibers CME Group eine Wahrscheinlichkeit von mehr als 74 Prozent an, dass die Fed Funds bis Ende des Jahres ihr derzeitiges Niveau um mindestens 75 Basispunkte unterschreiten werden. Aus charttechnischer Sicht kann man dem gelben Edelmetall derzeit eine stark überkaufte Lage attestieren. So zeigt z.B. der Timingindikator Relative-Stärke-Index derzeit einen Wert von über 76 Prozent an. Ein Verkaufssignal entstünde, wenn der RSI unter 70 Prozent abrutschen sollte.

Am Montagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis 8.40 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 6,80 auf 3.679,60 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Positiver Wochenstart

Die am Wochenende erfolgten ukrainischen Drohnenangriffe auf russische Raffinerien dürften die Rohöl- und Treibstoffexporte des Landes stark beeinträchtigen und haben dem Ölpreis zu einem positiven Wochenstart verholfen. Eine wachsende Skepsis hinsichtlich der weiteren Entwicklung der US-Nachfrage nach Treibstoffen haben den Aufwärtsdrang allerdings spürbar gebremst. Zugleich wächst der Druck auf Russland, nachdem US-Präsident Donald Trump am Sonntag erneut betonte, er sei bereit, Sanktionen gegen Russland zu verhängen, Europa müsse jedoch in einer Weise handeln, die mit den Vereinigten Staaten vergleichbar sei. Für erhöhte Spannung sorgen aber auch die aktuellen Handelsgespräche zwischen den USA und China, die am Sonntag in Madrid begonnen haben. Washington fordert von seinen Verbündeten, wegen Pekings Käufen von russischem Öl Importzölle auf Waren aus China zu erheben.

Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 8.40 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,42 auf 63,11 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,42 auf 67,41 Dollar anzog.


Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sashkin / Shutterstock.com, IPConcept

Nachrichten zu Goldpreis