Hot Stocks heute: Gold wird immer wieder hochgekauft - BASF vor Cashflow Schub
US Berichtssaison startet mit Banken
Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über Gold und BASF. Für mehr Details, hört doch mal rein.
Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.10.2025
|BASF Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.10.2025
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|13.10.2025
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|13.10.2025
|BASF Hold
|Warburg Research
|13.10.2025
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.10.2025
|BASF Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.10.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
