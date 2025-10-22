UniCredit-Aktie: Großbank überrascht mit Gewinnplus
Die italienische Großbank UniCredit hat während ihres Ringens um die Commerzbank im dritten Quartal ihren Gewinn überraschend erneut gesteigert.
Werte in diesem Artikel
Mit 2,6 Milliarden Euro lag der Überschuss knapp fünf Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie das Institut am Mittwoch in Mailand mitteilte. Damit übertraf die Bank die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten klar. UniCredit-Chef Andrea Orcel sieht die Bank damit auf Kurs, in diesem Jahr wie geplant einen Nettogewinn von rund 10,5 Milliarden Euro zu erzielen.
Obwohl die Erträge im dritten Quartal nur minimal auf knapp 6,2 Milliarden Euro stiegen, fielen sie höher aus als von Experten im Schnitt erwartet. Höhere Dividenden und Provisionen machten rückläufige Einnahmen aus Zinsen wett. Die Betriebskosten blieben praktisch stabil. Zudem legte die Bank fast ein Drittel weniger Geld für drohende Kreditausfälle zurück als im Vorjahreszeitraum.
/stw/stk
MAILAND (dpa-AFX)
