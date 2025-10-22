DAX24.330 +0,3%Est505.687 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,01 -3,2%Nas22.954 -0,2%Bitcoin93.117 -0,6%Euro1,1614 +0,1%Öl62,45 +1,3%Gold4.158 +0,8%
Über Erwartungen

UniCredit-Aktie: Großbank überrascht mit Gewinnplus

22.10.25 07:47 Uhr
UniCredit-Aktie im Fokus: Großbank meldet überraschendes Gewinnplus | finanzen.net

Die italienische Großbank UniCredit hat während ihres Ringens um die Commerzbank im dritten Quartal ihren Gewinn überraschend erneut gesteigert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
29,59 EUR -0,61 EUR -2,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UniCredit S.p.A.
62,47 EUR -0,75 EUR -1,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit 2,6 Milliarden Euro lag der Überschuss knapp fünf Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie das Institut am Mittwoch in Mailand mitteilte. Damit übertraf die Bank die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten klar. UniCredit-Chef Andrea Orcel sieht die Bank damit auf Kurs, in diesem Jahr wie geplant einen Nettogewinn von rund 10,5 Milliarden Euro zu erzielen.

Wer­bung

Obwohl die Erträge im dritten Quartal nur minimal auf knapp 6,2 Milliarden Euro stiegen, fielen sie höher aus als von Experten im Schnitt erwartet. Höhere Dividenden und Provisionen machten rückläufige Einnahmen aus Zinsen wett. Die Betriebskosten blieben praktisch stabil. Zudem legte die Bank fast ein Drittel weniger Geld für drohende Kreditausfälle zurück als im Vorjahreszeitraum.

/stw/stk

MAILAND (dpa-AFX)

Bildquellen: Quka / Shutterstock.com, Annto / Shutterstock.com

