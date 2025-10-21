Commerzbank Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Commerzbank mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Kian Abouhossein aktualisierte am Dienstagabend sein Bewertungsmodell, ohne an den Schätzungen bis 2028 etwas zu ändern./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 16:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 16:47 / BST
|Unternehmen:
Commerzbank
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
33,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
29,85 €
|Abst. Kursziel*:
10,55%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
29,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,92%
|
Analyst Name:
Kian Abouhossein
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
33,02 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
