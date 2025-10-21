DAX 24.330 +0,3%ESt50 5.687 +0,1%MSCI World 4.343 +0,0%Top 10 Crypto 15,01 -3,2%Nas 22.954 -0,2%Bitcoin 93.117 -0,6%Euro 1,1614 +0,1%Öl 62,45 +1,3%Gold 4.158 +0,8%
Texas Instruments-Aktie unter Druck: Schwacher Ausblick belastet auch Infineon, SUSS MicroTec & Co.
Hermès-Aktie: Stärker zugelegt als erwartet - Wechselkurse belasten
Commerzbank Aktie

29,75 EUR +0,05 EUR +0,17 %
STU
Marktkap. 34,16 Mrd. EUR

KGV 7,58 Div. Rendite 4,13%
WKN CBK100

ISIN DE000CBK1001

Symbol CRZBF

JP Morgan Chase & Co.

Commerzbank Neutral

08:01 Uhr
Commerzbank Neutral
Commerzbank
29,75 EUR 0,05 EUR 0,17%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Commerzbank mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Kian Abouhossein aktualisierte am Dienstagabend sein Bewertungsmodell, ohne an den Schätzungen bis 2028 etwas zu ändern./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 16:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 16:47 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Commerzbank Neutral

Unternehmen:
Commerzbank		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
33,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
29,85 €		 Abst. Kursziel*:
10,55%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
29,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,92%
Analyst Name:
Kian Abouhossein 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
33,02 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Commerzbank

08:01 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
21.10.25 Commerzbank Sell Goldman Sachs Group Inc.
17.10.25 Commerzbank Hold Warburg Research
16.10.25 Commerzbank Hold Deutsche Bank AG
14.10.25 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Commerzbank

dpa-afx Über Erwartungen UniCredit-Aktie: Großbank überrascht mit Gewinnplus UniCredit-Aktie: Großbank überrascht mit Gewinnplus
finanzen.net Erste Schätzungen: Commerzbank legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
finanzen.net Commerzbank-Aktie: Chartanalyse zeigt Turtle Trading Strategie 2 short
finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: DAX steigt schlussendlich
finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX steigt schlussendlich
finanzen.net Commerzbank Aktie News: Anleger schicken Commerzbank am Dienstagnachmittag ins Minus
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX legt am Dienstagnachmittag den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX notiert am Dienstagmittag im Minus
finanzen.net Commerzbank Aktie News: Commerzbank wird am Mittag ausgebremst
EQS Group EQS-PVR: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
