Commerzbank Aktie News: Commerzbank schiebt sich am Vormittag vor

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Commerzbank. Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 1,1 Prozent auf 30,63 EUR. Im Tageshoch stieg die Commerzbank-Aktie bis auf 30,67 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 30,37 EUR. Von der Commerzbank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 89.862 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 38,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.08.2025). 25,37 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.11.2024 bei 13,90 EUR. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 120,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Commerzbank-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,953 EUR belaufen. Analysten bewerten die Commerzbank-Aktie im Durchschnitt mit 31,32 EUR.

Commerzbank ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,19 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,29 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Commerzbank mit einem Umsatz von insgesamt 6,14 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,86 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Commerzbank am 06.11.2025 vorlegen. Commerzbank dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Commerzbank-Aktie in Höhe von 2,48 EUR im Jahr 2025 aus.

