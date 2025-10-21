DAX24.309 +0,2%Est505.693 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,81 -5,2%Nas22.991 +1,4%Bitcoin93.313 -1,8%Euro1,1621 -0,2%Öl61,53 +1,0%Gold4.263 -2,1%
So bewegt sich Commerzbank

Commerzbank Aktie News: Commerzbank wird am Mittag ausgebremst

21.10.25 12:05 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Commerzbank. Zuletzt fiel die Commerzbank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 30,17 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
30,16 EUR -0,04 EUR -0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 30,17 EUR. In der Spitze büßte die Commerzbank-Aktie bis auf 30,11 EUR ein. Bei 30,37 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Commerzbank-Aktien beläuft sich auf 560.336 Stück.

Bei 38,40 EUR markierte der Titel am 22.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 21,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.11.2024 bei 13,90 EUR. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 117,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,953 EUR, nach 0,650 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 31,25 EUR aus.

Commerzbank gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,19 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,29 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 6,14 Mrd. EUR, gegenüber 6,52 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,86 Prozent präsentiert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 05.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Commerzbank.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,48 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

