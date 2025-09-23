Commerzbank-Aktie zieht an: Milliarden-Aktienrückkaufprogramm kann loslegen
Die Commerzbank hat die erforderlichen Genehmigungen für den geplanten Aktienrückkauf von Europäischer Zentralbank (EZB) und Finanzagentur des Bundes erhalten.
Wie die Bank mitteilte, soll das im August angekündigte Programm über bis zu 1 Milliarde Euro am Donnerstag beginnen und spätestens am 10. Februar kommenden Jahres abgeschlossen werden. Zuletzt hatte die Bank bereits Aktien über 1 Milliarde Euro zurückgekauft.
Der Rückkauf ist Teil der geplanten Kapitalrückgabe an die Aktionäre für 2025. Die Bank will für dieses Jahr 100 Prozent des Nettogewinns vor Restrukturierungsaufwendungen und nach Abzug von AT-1-Kuponzahlungen über Rückkäufe und Dividenden ausschütten.
Die Commerzbank hat außerdem den Kauf eigener Aktien von bis zu 15,5 Millionen Euro für das geplante Mitarbeiteraktienprogramm beschlossen. Es soll im Herbst starten.
Zeitweise steigt die Commerzbank-Aktie im XETRA-HAndel um 1,00 Prozent auf 31,41 Euro.
Frank Gaertner / Shutterstock.com
Analysen zu Commerzbank
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.09.2025
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.09.2025
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.2025
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.2025
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.08.2025
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.2025
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.05.2024
|Commerzbank Underweight
|Barclays Capital
|19.02.2024
|Commerzbank Underweight
|Barclays Capital
|25.01.2024
|Commerzbank Underweight
|Barclays Capital
