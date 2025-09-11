Zusammenschluss

UniCredit könnte seine Commerzbank-Anteile, sollte ein Zusammenschluss nicht zustande kommen, auch an eine außereuropäische Bank verkaufen.

"Sollten unsere Aktionäre genug von der Sache bekommen, könnte ich unseren Commerzbank-Anteil auch einfach mit Gewinn wieder verkaufen", sagte UniCredit-CEO Andrea Orcel der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. "Was würde passieren, wenn eine Bank, die nicht aus der EU stammt, am meisten für unsere Anteile bieten würde? Dann müsste ich aus Verpflichtung meinen Aktionären gegenüber diese Offerte annehmen."

Er versuche seit einem Jahr eine noch stärkere Bank in Europa zu schmieden. "Aber wenn dies nicht gewünscht ist, gelten selbstverständlich die Regeln der freien Marktwirtschaft."

Die Leistung von Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp wollte Orcel nicht beurteilen. "Ob jemand gute Arbeit leistet, können Sie im Bankgeschäft nicht nach drei, vier Quartalen beurteilen", sagte Orcel. "Das geht frühestens nach drei oder vier Jahren."