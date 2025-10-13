DAX 24.112 -1,1%ESt50 5.517 -0,9%MSCI World 4.276 -0,2%Top 10 Crypto 15,21 -4,6%Nas 22.695 +2,2%Bitcoin 95.831 -3,8%Euro 1,1567 -0,1%Öl 62,06 -2,1%Gold 4.116 +0,1%
Profil

Commerzbank Aktie

30,82 EUR -0,25 EUR -0,80 %
STU
Marktkap. 35,34 Mrd. EUR

KGV 7,58 Div. Rendite 4,13%
WKN CBK100

ISIN DE000CBK1001

Symbol CRZBF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Commerzbank auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Das Geldhaus dürfte einen Vorsteuergewinn von 986 Millionen Euro ausweisen, schrieb Anke Reingen in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Sie nahm nur kleinere Änderungen an ihren Prognosen vor und erhöhte dabei die Schätzungen für den Zinsüberschuss der kommenden Jahre./rob/edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 06:05 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 06:05 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Commerzbank Sector Perform

Unternehmen:
Commerzbank		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
33,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
30,71 €		 Abst. Kursziel*:
7,46%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
30,82 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,07%
Analyst Name:
Anke Reingen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
32,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Commerzbank

14:56 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
11.09.25 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
09.09.25 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.08.25 Commerzbank Sell Goldman Sachs Group Inc.
18.08.25 Commerzbank Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

