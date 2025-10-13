Commerzbank Aktie
Marktkap. 35,34 Mrd. EURKGV 7,58 Div. Rendite 4,13%
WKN CBK100
ISIN DE000CBK1001
Symbol CRZBF
Commerzbank Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Commerzbank auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Das Geldhaus dürfte einen Vorsteuergewinn von 986 Millionen Euro ausweisen, schrieb Anke Reingen in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Sie nahm nur kleinere Änderungen an ihren Prognosen vor und erhöhte dabei die Schätzungen für den Zinsüberschuss der kommenden Jahre./rob/edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 06:05 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 06:05 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Commerzbank Sector Perform
|Unternehmen:
Commerzbank
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
33,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
30,71 €
|Abst. Kursziel*:
7,46%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
30,82 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,07%
|
Analyst Name:
Anke Reingen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
32,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
