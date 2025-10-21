DAX24.298 +0,2%Est505.681 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,24 -2,4%Nas22.979 -0,1%Bitcoin95.907 +0,9%Euro1,1601 -0,4%Öl60,65 -0,5%Gold4.126 -5,3%
Commerzbank im Fokus

Commerzbank Aktie News: Anleger schicken Commerzbank am Dienstagnachmittag ins Minus

21.10.25 16:08 Uhr
Commerzbank Aktie News: Anleger schicken Commerzbank am Dienstagnachmittag ins Minus

Die Aktie von Commerzbank gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Commerzbank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 30,08 EUR ab.

Das Papier von Commerzbank gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 30,08 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Commerzbank-Aktie bis auf 30,05 EUR. Bei 30,37 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Commerzbank-Aktien beläuft sich auf 1.004.316 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 38,40 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Commerzbank-Aktie somit 21,67 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 27.11.2024 Kursverluste bis auf 13,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 53,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Commerzbank-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,953 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Commerzbank-Aktie bei 31,25 EUR.

Commerzbank ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,19 EUR. Im letzten Jahr hatte Commerzbank einen Gewinn von 0,29 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6,14 Mrd. EUR – eine Minderung von 5,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6,52 Mrd. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Commerzbank am 06.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,48 EUR je Commerzbank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Frank Gaertner / Shutterstock.com

Nachrichten zu Commerzbank

DatumMeistgelesen
Analysen zu Commerzbank

DatumRatingAnalyst
10:46Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
17.10.2025Commerzbank HoldWarburg Research
16.10.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
14.10.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
11.09.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
mehr Analysen