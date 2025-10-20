Commerzbank Aktie News: Commerzbank legt am Montagnachmittag zu

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Commerzbank zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Commerzbank-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 30,30 EUR.

Um 15:53 Uhr stieg die Commerzbank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 30,30 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Commerzbank-Aktie bisher bei 30,57 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 30,05 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.614.584 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 22.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 38,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Commerzbank-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.11.2024 (13,90 EUR). Mit Abgaben von 54,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Commerzbank-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,954 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Commerzbank-Aktie im Durchschnitt mit 31,32 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Commerzbank am 06.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 0,29 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,52 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 6,14 Mrd. EUR.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,48 EUR je Commerzbank-Aktie.

