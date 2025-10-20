Commerzbank Aktie News: Commerzbank schiebt sich am Mittag vor

Aktienentwicklung

Die Aktie von Commerzbank gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Commerzbank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 29,98 EUR.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 29,98 EUR zu. In der Spitze legte die Commerzbank-Aktie bis auf 30,57 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 30,05 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 919.957 Commerzbank-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (38,40 EUR) erklomm das Papier am 22.08.2025. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 21,93 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,90 EUR am 27.11.2024. Abschläge von 53,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Commerzbank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,650 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,954 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 31,32 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Commerzbank am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,29 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6,14 Mrd. EUR – eine Minderung von 5,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6,52 Mrd. EUR eingefahren.

Commerzbank wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Commerzbank möglicherweise am 05.11.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Commerzbank-Aktie in Höhe von 2,48 EUR im Jahr 2025 aus.

