Aktie im Fokus

Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Freitagvormittag billiger

17.10.25 09:22 Uhr
Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Freitagvormittag billiger

Die Aktie von Commerzbank gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Commerzbank-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,3 Prozent auf 29,73 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
29,85 EUR -0,75 EUR -2,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 3,3 Prozent bei 29,73 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Commerzbank-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 29,01 EUR aus. Bei 29,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 513.378 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 38,40 EUR. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 22,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,90 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 53,25 Prozent Luft nach unten.

Commerzbank-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,954 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 31,12 EUR für die Commerzbank-Aktie.

Commerzbank ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,19 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 0,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Commerzbank im vergangenen Quartal 6,14 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Commerzbank 6,52 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Commerzbank rechnen Experten am 05.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Commerzbank im Jahr 2025 2,49 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Commerzbank

DatumRatingAnalyst
16.10.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
14.10.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
11.09.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
09.09.2025Commerzbank NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.08.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
