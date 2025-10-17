ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Commerzbank an - 'Hold'
Werte in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Commerzbank vor Zahlen für das dritte Quartal von 29,20 auf 30,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Andreas Pläsier rechnet in einer am Freitag vorliegenden Studie mit einem starken Ertragswachstum des Geldhauses von 7 Prozent auf gut 2,9 Milliarden Euro./rob/mis/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
