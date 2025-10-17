DAX23.771 -2,1%Est505.577 -1,3%MSCI World4.281 -0,3%Top 10 Crypto14,17 -5,0%Nas22.563 -0,5%Bitcoin89.625 -3,0%Euro1,1695 ±0,0%Öl60,70 -0,5%Gold4.332 +0,1%
Sorgen über US-Kreditkrise: DAX klar unter 24.000-Punkte-Marke -- Conti übertrifft Erwartungen -- Standard Lithium, Novo Nordisk, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Gold. Silber, HPE, Meta im Fokus
BYD-Aktie in Rot: Rückrufaktion, Absatzschwäche und Gewinneinbruch im Fokus
Kräftige Verluste: So steht es um Bitcoin, Ether & Co.
ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Commerzbank an - 'Hold'

17.10.25 12:33 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
29,55 EUR -1,05 EUR -3,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Commerzbank vor Zahlen für das dritte Quartal von 29,20 auf 30,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Andreas Pläsier rechnet in einer am Freitag vorliegenden Studie mit einem starken Ertragswachstum des Geldhauses von 7 Prozent auf gut 2,9 Milliarden Euro./rob/mis/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Analysen zu Commerzbank

