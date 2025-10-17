GNW-News: Monument gibt Ergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2025 bekannt
Werte in diesem Artikel
^VANCOUVER, British Columbia, Oct. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining
Limited (TSX-V: MMY, FSE: D7Q1) (?Monument" oder das?Unternehmen") hat heute
die Ergebnisse für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (?Geschäftsjahr
2025" bzw.?GJ 2025") veröffentlicht. Alle Angaben erfolgen in US-Dollar, sofern
nicht anders angegeben. Die vollständigen Finanzergebnisse finden Sie unter
www.sedar.com (http://www.sedar.com).
Die Goldproduktion im Geschäftsjahr 2025 erzielte Bruttoeinnahmen von 98,64
Millionen US-Dollar, nach 51,42 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Der Nettogewinn
stieg deutlich von 6,44 Millionen US-Dollar bzw. 0,02 US-Dollar je Aktie im
Vorjahr auf 37,54 Millionen US-Dollar bzw. 0,11 US-Dollar je Aktie. Auch die
Finanzlage des Unternehmens hat sich spürbar verbessert: Der operative Cashflow
erhöhte sich von 14,39 Millionen US-Dollar auf 48,65 Millionen US-Dollar, die
Barmittel stiegen von 10,86 Millionen US-Dollar auf 45,94 Millionen US-Dollar
und das Betriebskapital legte von 20,55 Millionen US-Dollar auf 58,54 Millionen
US-Dollar zu.
Cathy Zhai, Präsidentin und CEO, erklärte:?Das Geschäftsjahr 2025 war für unser
Unternehmen von bedeutenden Fortschritten geprägt - insbesondere durch die
kontinuierliche Goldproduktion der Selinsing-Mine in Malaysia und die gestärkte
Liquiditätsposition. Die Erschließung des Murchison-Goldprojekts in
Westaustralien hat ebenfalls deutlich an Dynamik gewonnen und positioniert sich
zunehmend als potenzielle zweite Cashflow-Quelle."
Weiter führte sie aus:?Wir arbeiten konsequent an der Weiterentwicklung des
Murchison-Goldprojekts.SRK Consulting Australasia Pty Ltd (?SRK") führt aktuell
eine konzeptionelle wirtschaftliche Bewertung durch, die als Grundlage für eine
mögliche Produktionsentscheidung dienen soll."
Highlights für das Geschäftsjahr 2025:
* Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Nettogewinn von 37,54
Millionen US-Dollar beziehungsweise 0,11 US-Dollar je Aktie. Im Vergleich
dazu lag der Nettogewinn im Geschäftsjahr 2024 bei 6,44 Millionen US-Dollar
oder 0,02 US-Dollar je Aktie.
* Die Bruttomarge belief sich im Geschäftsjahr 2025 auf 65,11 Millionen US-
Dollar und lag damit 162 % über dem Vorjahreswert von 24,83 Millionen US-
Dollar.
* Zum Ende des Geschäftsjahres 2025 verfügte das Unternehmen über Barmittel in
Höhe von 45,94 Millionen US-Dollar, was einem Zuwachs von 35,08 Millionen
US-Dollar gegenüber 10,86 Millionen US-Dollar im Vorjahr entspricht. Im
Geschäftsjahr 2024 hatte der Anstieg der Barmittel bei 4,90 Millionen US-
Dollar gelegen.
* Das Betriebskapital erhöhte sich auf 58,54 Millionen US-Dollar und lag damit
um 37,99 Millionen US-Dollar beziehungsweise 185 % höher als der Stand von
20,55 Millionen US-Dollar zum 30. Juni 2024.
* Produktionsleistung: Im Laufe des Geschäftsjahres 2025 wurden 38.530 Unzen
Gold produziert, verglichen mit 31.542 Unzen im Vorjahr. Insgesamt wurden
41.183 Unzen Gold zu einem durchschnittlichen Verkaufspreis von 2.947 US-
Dollar pro Unze veräußert, was einem Bruttoumsatz von 98,64 Millionen US-
Dollar entspricht. Im Geschäftsjahr 2024 waren 30.713 Unzen zu einem
durchschnittlichen Preis von 2.116 US-Dollar pro Unze verkauft worden, was
zu einem Bruttoumsatz von 51,42 Millionen US-Dollar führte. Die
Barmittelkosten lagen bei 814 US-Dollar pro verkaufter Unze, nach 866 US-
Dollar pro Unze im Vorjahr, wobei die höheren Lizenzgebühren auf den
gestiegenen durchschnittlichen Goldpreis zurückzuführen sind. Die
nachhaltigen Gesamtkosten (All-in Sustaining Costs) beliefen sich auf 1.093
US-Dollar pro verkaufter Unze und lagen damit 7 % unter dem Vorjahreswert
von 1.173 US-Dollar pro Unze.
* In der Selinsing-Mine wurde eine neue Filterpresse erfolgreich in Betrieb
genommen, was die betriebliche Effizienz weiter verbessert hat.
* Zudem wurden Bohrprogramme gestartet, um Mineralressourcen in Selinsing zu
erschließen und die Lebensdauer der Mine zu verlängern.
* Für das Murchison-Projekt wurde eine interne wirtschaftliche Bewertung
durchgeführt, um potenzielle Produktionsmöglichkeiten zu identifizieren.
Produktionshighlights im vierten Quartal:
* Im vierten Quartal erreichte das Unternehmen mit der Sulfidflotationsanlage
einen neuen Produktionsrekord von 12.315 Unzen Gold und erzielte dabei eine
durchschnittliche Ausbeute von 89,50 %. Im Vergleich dazu hatte die
Produktion im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024 bei 12.003 Unzen mit
einer Ausbeute von 82,59 % gelegen.
* Der Umsatz aus der Goldkonzentratproduktion belief sich im vierten Quartal
des Geschäftsjahres 2025 auf 39,63 Millionen US-Dollar. Dieser Umsatz wurde
durch den Verkauf von 14.527 Unzen Gold zu einem Rekorddurchschnittspreis
von 3.368 US-Dollar pro Unze erzielt. Im vierten Quartal des Geschäftsjahres
2024 waren 10.413 Unzen Gold verkauft worden, was einem Erlös von 18,60
Millionen US-Dollar entsprach.
* Die Barmittelkosten pro verkaufter Unze Goldkonzentrat lagen im vierten
Quartal bei 701 US-Dollar und damit deutlich unter dem Vergleichswert von
842 US-Dollar pro Unze im entsprechenden Vorjahreszeitraum.
* Die All-in Sustaining Costs (AISC) reduzierten sich auf 853 US-Dollar pro
Unze, nachdem sie im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024 noch bei
1.183 US-Dollar pro Unze gelegen hatten.
Fourth Quarter and Fiscal Year 2025 Production and Financial Highlights
-------------------------------------------------------------------------------
Three months ended June
30, Year ended June 30,
2025 2024 2025 2024
-------------------------------------------------------------------------------
Production
Ore mined (tonnes) 193,481 187,723 726,012 977,987
Waste removed (tonnes) 2,138,118 2,718,199 8,592,126 10,283,519
Gold Sulphide Production
Ore processed (tonnes) 235,264 179,364 786,241 715,553
Average mill feed grade (g/t) 1.82 2.52 1.79 1.84
Processing recovery rate (%) 89.50 82.59 85.32 74.20
Gold produced (oz) 12,315 12,003 38,530 31,542
Gold sold (oz) 14,527 10,413 41,183 30,713
Financial(expressed in
thousands of US$) $ $ $ $
Revenue 39,625 18,602 98,639 51,421
Gross margin from mining
operations 29,449 9,835 65,112 24,827
Net Income before other items 24,754 8,072 51,075 13,678
Net income 20,837 6,239 37,536 6,443
Cash flows provided by
operations 18,932 5,750 48,652 14,385
Working capital 58,544 20,552 58,544 20,552
Earnings per share - basic and
diluted (US$/share) 0.08 0.02 0.11 0.02
-------------------------------------------------------------------------------
Weighted average gold price US$/oz US$/oz US$/oz US$/oz
Realized price - sulphide
production 3,368 2,295 2,947 2,116
Cash cost per ounce sold
Mining 241 220 239 274
Processing 262 262 285 318
Royalties 123 290 216 205
Operations 75 70 74 69
-----------------------------------------------
Total cash cost per ounce
sold(1) 701 842 814 866
Operation expenses 1 5 3 5
Corporate expenses (3) 1 10 5
Accretion of asset retirement
obligation 4 5 6 7
Exploration and evaluation
expenditures 25 1 15 1
Sustaining capital expenditures 125 329 245 289
-----------------------------------------------
Total all-in sustaining costs
per ounce sold(2) 853 1,183 1,093 1,173
-------------------------------------------------------------------------------
Total cash cost for sulphide plant production includes production costs
such as mining, processing, tailing facility maintenance and camp
administration, royalties, and operating costs such as storage, temporary
mine production closure, community development cost and property fees.
Cash costs exclude amortization, depletion, accretion expenses, operation
expenses, capital costs, exploration costs and corporate administration
(1) costs.
All-in sustaining cost per ounce includes total cash costs, operation
expenses, and adds sustaining capital expenditures, corporate
administrative expenses for the Selinsing Gold Mine including share-based
compensation, exploration and evaluation costs, and accretion of asset
retirement obligations. Certain other cash expenditures, including tax
(2) payments and acquisition costs, are not included.
ERGEBNISSE DER GOLDPRODUKTION
Jährliche Goldproduktion
* Im Geschäftsjahr, das am 30. Juni 2025 endete, wurden nach einer Anpassung
der Goldproduktion um 944 Unzen insgesamt 38.530 Unzen Gold aus der
Sulfidflotationsanlage gewonnen. Dies resultierte aus der Verarbeitung von
786.241 Tonnen Erz mit einem durchschnittlichen Gehalt von 1,79 g/t. Durch
die Inbetriebnahme der neuen Filterpresse, optimierte Reagenzien, eine
gezielte pH-Anpassung sowie die Kontrolle der Mühlenleistungsaufnahme und
des Stahlkugeleinsatzes zur Vermeidung von Übermahlung konnte die
durchschnittliche Ausbeute auf 85,32 % verbessert werden. Zudem trugen
Verbesserungen an der Flotationsanlage zu höheren Produktionskennzahlen bei.
Im Vergleich dazu wurden im Geschäftsjahr, das am 30. Juni 2024 endete,
31.542 Unzen Gold aus 715.553 Tonnen Erz gewonnen, das in der
Flotationsanlage mit einem durchschnittlichen Gehalt von 1,84 g/t
verarbeitet wurde und eine Ausbeute von 74,20 % erzielte.
* Die Bergbauaktivitäten konzentrierten sich weiterhin auf Buffalo Reef und
Felda Block 7, die die Selinsing-Sulfidanlage im Geschäftsjahr 2025, das am
30. Juni endete, mit Erz versorgten. Insgesamt wurden 726.012 Tonnen Erz
abgebaut, nach 977.987 Tonnen im Geschäftsjahr 2024. Gleichzeitig wurden
8.592.126 Tonnen Abraum bewegt, verglichen mit 10.283.519 Tonnen im Vorjahr,
bei einem höheren Abraumverhältnis von 11,83 gegenüber 10,51 im
Geschäftsjahr 2024. Dieser Anstieg ist hauptsächlich auf die
Abbaureihenfolge und den Fortschritt beim Zugang zum Erzkörper
zurückzuführen, wobei der höhere Abraumanteil insbesondere in der Buffalo
Reef-Grube BRC4 zu verzeichnen war.
Goldproduktion im vierten Quartal
Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025 lag die Goldproduktion aus der
Sulfidflotationsanlage bei 12.315 Unzen, einschließlich einer zusätzlichen
Anpassung von 60 Unzen. Dies resultierte aus der Verarbeitung von 235.264 Tonnen
Erz mit einem Gehalt von 1,82 g/t Gold und einer verbesserten Ausbeute von
89,50 %. Vor der Anpassung betrug die Produktion 12.255 Unzen. Im Vergleich dazu
wurden in den drei Monaten bis zum 30. Juni 2024 in der Sulfidflotationsanlage
12.003 Unzen Gold produziert. Dies setzte sich zusammen aus 9.968 Unzen im
vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024 und einer zusätzlichen Anpassung von
2.035 Unzen aus früheren Quartalen, die aus der Verarbeitung von 179.364 Tonnen
Erz mit einem Gehalt von 2,52 g/t Gold und einer Ausbeute von 82,59 %
resultierte.
FINANZERGEBNISSE
Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2025
* Im Geschäftsjahr, das am 30. Juni 2025 endete, beliefen sich die Einnahmen
aus der Sulfidgoldproduktion auf 98,64 Millionen US-Dollar, verglichen mit
51,42 Millionen US-Dollar im Geschäftsjahr 2024. Dieser Anstieg ist auf den
Verkauf von 41.183 Unzen Goldkonzentrat zu einem durchschnittlich
realisierten Goldpreis von 2.947 US-Dollar pro Unze zurückzuführen, während
im Vorjahr 30.713 Unzen zu 2.116 US-Dollar pro Unze verkauft wurden.
* Die Bruttomarge stieg auf 65,11 Millionen US-Dollar, nachdem sie im
Geschäftsjahr 2024 noch 24,83 Millionen US-Dollar betragen hatte. Ursache
hierfür war der Verkauf von mehr Goldkonzentrat zu höheren realisierten
Goldpreisen.
* Die Barmittelkosten für die Produktion von Goldkonzentrat aus der
Sulfidflotation beliefen sich im Geschäftsjahr 2025 auf 814 US-Dollar pro
Unze, verglichen mit 866 US-Dollar pro Unze im Geschäftsjahr 2024. Dieser
Rückgang ist im Wesentlichen auf eine höhere Ausbeute sowie geringere
Barmittelkosten für Abbau und Verarbeitung zurückzuführen, wurde jedoch
teilweise durch niedrigere Erzgehalte und höhere Lizenzgebühren infolge des
gestiegenen durchschnittlich realisierten Goldpreises kompensiert.
* Zum 30. Juni 2025 beliefen sich die Barmittel und Barmitteläquivalente auf
45,94 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 35,08 Millionen US-Dollar
gegenüber dem 30. Juni 2024 entspricht. Zum 30. Juni 2025 beliefen sich die
Barmittel und Barmitteläquivalente auf 45,94 Millionen US-Dollar, was einem
Anstieg von 35,08 Millionen US-Dollar gegenüber dem 30. Juni 2024
entspricht. Die liquiden Mittel des Unternehmens bestanden überwiegend aus
Geldern, die bei renommierten Finanzinstituten angelegt waren.
* Der Mittelabfluss für Investitionstätigkeiten betrug 13,54 Millionen US-
Dollar, verglichen mit 9,37 Millionen US-Dollar im Geschäftsjahr 2024. Davon
entfielen 12,29 Millionen US-Dollar auf Investitionen in die Selinsing-Mine,
hauptsächlich für Verbesserungen der Flotationsanlage, Modernisierungen und
Anpassungen der Tailings Storage Facility (?TSF") sowie für Abraumarbeiten.
Im Vorjahr waren dies 9,16 Millionen US-Dollar. Weitere 1,25 Millionen US-
Dollar wurden in Explorations- und Evaluierungsprojekte im Murchison-Projekt
investiert, nach 0,86 Millionen US-Dollar im Geschäftsjahr 2024.
Finanzergebnisse des vierten Quartals
* Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025 beliefen sich die Einnahmen aus
der Goldkonzentratproduktion auf 39,63 Millionen US-Dollar. Dieser Umsatz
wurde durch den Verkauf von 14.527 Unzen Gold zu einem durchschnittlich
realisierten Rekordpreis von 3.368 US-Dollar pro Unze erzielt. Im Vergleich
dazu wurden im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024 10.413 Unzen Gold zu
2.295 US-Dollar pro Unze verkauft.
* Der Bergbaubetrieb erzielte vor nicht zahlungswirksamen Abschreibungen und
Amortisationen eine Bruttomarge von 29,45 Millionen US-Dollar, nach 9,84
Millionen US-Dollar im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024. Dieser
Anstieg ist auf höhere Goldkonzentratverkäufe und einen gestiegenen
realisierten Goldpreis zurückzuführen. Nach Berücksichtigung der
Betriebskosten sowie nicht zahlungswirksamer Abschreibungen und
Aufzinsungskosten in Höhe von insgesamt 4,36 Millionen US-Dollar (4. Quartal
2024: 1,34 Millionen US-Dollar) belief sich das Ergebnis aus dem
Bergbaubetrieb auf 25,09 Millionen US-Dollar, nach 8,49 Millionen US-Dollar
im Vorjahresquartal.
* Die Gesamtproduktionskosten stiegen im vierten Quartal des Geschäftsjahres
2025 auf 10,18 Millionen US-Dollar, verglichen mit 8,77 Millionen US-Dollar
im entsprechenden Quartal des Vorjahres. Dieser Anstieg ist auf höhere
Abbauvolumina, gesteigerte Verarbeitungsraten in der Sulfidflotationsanlage
in Selinsing sowie auf den Verkauf von mehr Goldkonzentrat zurückzuführen.
* Die Barmittelkosten pro verkaufter Unze Gold aus dem Sulfidbetrieb lagen im
vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025 bei 701 US-Dollar, nach 842 US-
Dollar im Vorjahresquartal.
MINENENTWICKLUNG
Selinsing-Goldmine
Im Geschäftsjahr 2025 konzentrierten sich die Arbeiten in Selinsing auf die
Erweiterung des Tagebaus. Zudem wurde eine neue Filterpresse installiert, der
Konzentratschuppen vergrößert, die Abraumlagerstätte (Tailings Storage Facility,
TSF) verbessert und die Anlage durch gezielte Modifikationen optimiert. Darüber
hinaus wurden die Wartungsprogramme verbessert und wichtige Ersatzteile für die
Goldmine Selinsing beschafft.
Forschung und Entwicklung
Es wurden Flotationstests im Labor- und Pilotmaßstab durchgeführt, deren
Ergebnisse vielversprechend waren. Sie zeigten Möglichkeiten auf, den
Flotationskreislauf bei einem niedrigeren pH-Wert zu betreiben, was zu einer
Senkung der Reagenzienkosten führen könnte. Zusätzlich wurden Tests mit Proben
von Kaliumamylxanthat und Flockungsmitteln anderer Lieferanten durchgeführt. Die
Flexibilität des Flotationskreislaufs wurde durch die Installation einer Bypass-
Leitung von der ersten Reinigungszelle zum Konzentratverdicker weiter
verbessert. Zusammen mit dem Bypass für das Grobkonzentrat bietet dies
zusätzliche Möglichkeiten, den Endgehalt des Konzentrats zu steuern. Darüber
hinaus wurden Tests zur Optimierung der Dosierung von Eisensulfat und
Wasserstoffperoxid in der Entgiftungsanlage durchgeführt.
Minenentwicklung
Vor dem geplanten Baubeginn im Februar 2026 wurde eine geotechnische
Standortuntersuchung an der TSF durchgeführt. Nach Abschluss des Baus des TSF-
Hauptdamms im Dezember 2023 und den Aufschüttungsarbeiten begannen im Juni 2024
die Sickerwasser- und Entwässerungsarbeiten am Fuß des Hauptdamms, die im
September 2024 abgeschlossen wurden. Eine Stütze entlang des Fußes des
Hauptdamms wurde unter Verwendung von Abfallmaterial aus den Buffalo Reef-Gruben
fertiggestellt, um die Sicherheit vor der für das Geschäftsjahr 2026 geplanten
nächsten Bauhöhe zu erhöhen. Weitere Arbeiten an der TSF zur Befüllung der
Hauptdammstütze wurden im Geschäftsjahr 2025 abgeschlossen.
Murchison-Goldprojekt
Im Murchison-Projekt hat das Unternehmen den Entwicklungsplan weiter
vorangetrieben und dabei wichtige Meilensteine sowie kritische Punkte im Blick
behalten. SRK Consulting führt eine konzeptionelle wirtschaftliche Bewertung
durch, um eine mögliche Produktionsentscheidung zu beurteilen. Das Unternehmen
hat sich aktiv mit Beratern im Bereich Bergbau- und Ingenieursdienstleistungen
abgestimmt, um Pläne für eine zügige Wiederaufnahme des Betriebs zu entwickeln.
Infill- und Erweiterungsbohrziele in den Gebieten Gabanintha und Burnakura
wurden identifiziert und optimiert. Die für die Gabanintha-Liegenschaften
vorbereiteten Bestätigungsbohrungen sollen es ermöglichen, bestimmte historische
Ressourcen in den Minenplan zu integrieren. Zudem wurde im Verlauf des Quartals
die Überprüfung der geologischen Datenbank und des Archivs abgeschlossen.
Das Unternehmen hat aktiv mit lokalen Interessengruppen zusammengearbeitet und
seine Initiativen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung
(Environmental, Social, and Governance, ESG) vorangebracht. Der positive Dialog
und die guten Beziehungen zu den traditionellen Eigentümern wurden im Laufe des
Jahres fortgeführt. Nach Jahresende wurden Untersuchungen zum Kulturerbe
durchgeführt und abgeschlossen. Die Verarbeitungsanlage, die Unterkünfte, die
Verpflegungseinrichtungen, die Büros und die dazugehörige Infrastruktur wurden
in einem ausgezeichneten Zustand gehalten, um sicherzustellen, dass der Standort
für die Wiederaufnahme der Produktion bereit ist. Die Unterkünfte und
Verpflegungseinrichtungen blieben das gesamte Jahr über voll funktionsfähig und
stellten jederzeit Unterstützung für Verwaltungs-, Explorations- und
Bergbauaktivitäten bereit.
Exploration
Malaysia
Die Explorationsarbeiten in Selinsing umfassten im Laufe des Jahres die
Bewertung von Optionen zur Verlängerung der Minenlebensdauer sowie den Start
eines neuen Bohrprogramms. Für die Durchführung der Programme wurde ein
Explorationsteam zusammengestellt und eine Einrichtung zur Kernprotokollierung,
zum Schneiden und zur Probenahme eingerichtet.
In Buffalo Reef wurde im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025 ein Infill-RC-
und Diamantbohrprogramm mit insgesamt 32 Bohrlöchern und einer Gesamtlänge von
1.112,6 Metern abgeschlossen. Ziel des Programms ist es, zusätzliche Oxid- und
Sulfidmineralisierungen zu identifizieren, Ressourcen außerhalb des aktuellen
Grubenmodells zu erweitern und damit potenziell die Lebensdauer der Mine zu
verlängern.
Westaustralien
Im Geschäftsjahr 2025 wurden im Murchison-Projekt zwar keine Feldexplorationen
durchgeführt, jedoch wurden zusätzliche Infill- und Erweiterungsziele in
Burnakura und Gabanintha identifiziert, die Potenzial für eine Ausweitung der
Ressourcenbasis bieten. Die künftigen Explorationsaktivitäten werden sich auf
die regionale geologische Interpretation konzentrieren und auf den beiden
Bohrphasen aufbauen, die in Burnakura in den Geschäftsjahren 2022 und 2023
abgeschlossen wurden.
Der Bau eines neuen Lagerbereichs für Bohrkerne in Burnakura wurde im Laufe des
Jahres abgeschlossen. Dieser umfasst optimierte Regalsysteme,
Schneideeinrichtungen und Bereiche für die Kernprotokollierung. Die Kernproben
wurden neu organisiert und stehen nun für die geologische Auswertung bereit. Ein
Spezialist für das Kulturerbe setzte seine Arbeiten fort, nachdem er im vierten
Quartal des Geschäftsjahres 2024 aufgrund neuer regulatorischer Vorgaben
beauftragt worden war. Parallel dazu wurden weitere Compliance-Anforderungen
überprüft. Nach Jahresende wurden die Untersuchungen zum Kulturerbe unter
Einbindung der traditionellen Eigentümer sowohl im Burnakura-Goldprojekt als
auch im Gabanintha-Goldprojekt durchgeführt und abgeschlossen. Die
Untersuchungsberichte liegen noch nicht vor.
Die Überprüfung der historischen Ressourcen in Gabanintha wurde im Berichtsjahr
fortgeführt und umfasste auch die Auswertung historischer Daten, die im zweiten
Quartal des Geschäftsjahres 2024 von den Behörden zur Verfügung gestellt wurden.
Eine Desktop-Analyse identifizierte potenzielle Step-out-Bohrziele zur
Erweiterung der Mineralisierung entlang des Streichens der historischen
Ressourcen, die im Rahmen der Infill-Bohrplanung bestätigt werden sollen. Die
Bereinigung und Validierung der geologischen Datenbank sowie der Archivdaten
erzielte im zweiten und dritten Quartal deutliche Fortschritte und wurde im Mai
2025 abgeschlossen.
_______________________________________
Über Monument
Monument Mining Limited (TSX-V: MMY, FSE: D7Q1) ist ein etablierter kanadischer
Goldproduzent, der die zu 100 % unternehmenseigene Selinsing-Goldmine in
Malaysia und das Murchison-Goldprojekts in der Murchison-Region in
Westaustralien besitzt und betreibt. Das Unternehmen hält eine 20%ige
Beteiligung am Tuckanarra-Goldprojekt in Westaustralien, dessen Miteigentümer
Odyssey Gold Ltd seinen Sitz in derselben Region hat. Das Unternehmen
beschäftigt in beiden Regionen rund 270 Mitarbeitende und setzt sich für höchste
Standards in den Bereichen Umweltmanagement, soziale Verantwortung -
einschließlich Gesundheit und Sicherheit für die Belegschaft und die umliegenden
Gemeinden - sowie verantwortungsvolle Unternehmensführung ein.
Cathy Zhai, Präsidentin und CEO
Monument Mining Limited
Suite 1580-1100 Melville Street
Vancouver, BC V6E 4A6
WEITERE INFORMATIONEN erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter
www.monumentmining.com oder von:
Richard Cushing, MMY Vancouver T: +1-604-638-1661 x102 rcushing@monumentmining
.com
(mailto:rcushing@monume
ntmining.com)
?Weder TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend
der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange)
übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser
Pressemitteilung."
Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen
über Monument sowie die Geschäfte und Zukunftspläne des Unternehmens enthalten
(?zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die
Erwartungen, Pläne, Ziele oder zukünftige Ereignisse beinhalten, die keine
historischen Fakten sind. Sie beinhalten die Pläne des Unternehmens in Bezug auf
seine Mineralprojekte, Erwartungen in Bezug auf den Abschluss der Hochfahrphase
bis zum Erreichen der Zielproduktion in Selinsing und deren Zeitplan,
Erwartungen in Bezug auf die anhaltende Fähigkeit des Unternehmens, Sprengstoff
von Lieferanten zu beziehen, Erwartungen in Bezug auf die Fertigstellung der
geplanten Lagerhalle und des Ammoniumnitratlagers und deren Zeitplan, sowie den
Zeitplan und die Ergebnisse der anderen vorgeschlagenen Programme und
Ereignisse, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird. Im
Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen an zukunftsgerichteten Begriffen
wie?plant",?erwartet" oder?erwartet nicht",?wird erwartet",?budgetieren",
?vorgesehen",?schätzt",?sagt voraus",?beabsichtigt",?erhofft" oder?erhofft
nicht" oder?glaubt" sowie Variationen solcher Wörter und Ausdrücke erkennbar.
Sie sind auch erkennbar an Hinweisen darauf, dass bestimmte Tätigkeiten,
Ereignisse oder Ergebnisse?unternommen",?eintreten" oder?erreicht" werden
?können",?könnten" oder?würden". Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser
Pressemitteilung unterliegen zahlreichen Risiken, Unsicherheiten und weiteren
Faktoren, derentwegen sich tatsächliche Ergebnisse oder Errungenschaften
wesentlich von jenen unterscheiden könnten, die in den zukunftsgerichteten
Aussagen geäußert oder angedeutet werden. Diese Risiken und bestimmte weitere
Faktoren umfassen unter anderem: Risiken, die sich auf allgemeine geschäftliche,
wirtschaftliche, wettbewerbliche, geopolitische und soziale Unsicherheiten,
Unsicherheiten in Bezug auf die Ergebnisse der aktuellen Explorationsaktivitäten
sowie Unsicherheiten bezüglich des Fortschreitens und des Zeitpunkts von
Entwicklungsaktivitäten beziehen, einschließlich derjenigen, die mit dem
Hochfahrprozess in Selinsing und der Fertigstellung der geplanten Lagerhalle und
des Ammoniumnitratlagers zusammenhängen, sowie Ungewissheiten und Risiken im
Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, Sprengstoff von Lieferanten zu
beziehen; darüber hinaus Risiken von Auslandsaktivitäten, weitere Risiken, die
der Bergbaubranche innewohnen, und weitere Risiken, die im Lagebericht des
Unternehmens und in den technischen Berichten über die Projekte des Unternehmens
beschrieben werden. Diese sind im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter
www.sedar.com einsehbar. Zu den wesentlichen Faktoren und Annahmen, die bei der
Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung verwendet
wurden, gehören: Erwartungen in Bezug auf die geschätzten Barmittelkosten pro
Unze Goldproduktion und die geschätzten Cashflows, die aus den Betrieben
generiert werden können, allgemeine wirtschaftliche Faktoren und andere
Faktoren, die sich der Kontrolle von Monument entziehen können; Annahmen und
Erwartungen in Bezug auf die Ergebnisse der Explorationen auf den Projekten des
Unternehmens; Annahmen in Bezug auf den zukünftigen Preis von Gold und anderen
Mineralien; der Zeitplan und die Höhe der geschätzten zukünftigen Produktion;
Annahmen in Bezug auf den Zeitplan und die Ergebnisse der
Erschließungsaktivitäten, einschließlich des Hochlaufprozesses in Selinsing und
der Fertigstellung des geplanten überdachten Lagers und des
Ammoniumnitratlagers; Erwartungen, dass das Unternehmen weiterhin in der Lage
sein wird, rechtzeitig Sprengstoff von Lieferanten zu beziehen; Kosten
zukünftiger Aktivitäten; Kapital- und Betriebsausgaben; Erfolg von
Explorationsaktivitäten; Abbau- oder Verarbeitungsprobleme; Wechselkurse; und
alle Faktoren und Annahmen, die in der Diskussion und Analyse der Leitung des
Unternehmens und in den technischen Berichten über die Projekte des Unternehmens
beschrieben werden, die alle im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter
www.sedar.com verfügbar sind. Trotz der Bemühungen des Unternehmens, wichtige
Faktoren zu ermitteln, die erhebliche Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse
von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwähnten hervorrufen könnten,
treten unter Umständen weitere Faktoren auf, die dazu führen könnten, dass
Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder angestrebt ausfallen. Es kann
keine Zusicherung dahingehend ausgesprochen werden, dass sich diese Aussagen als
zutreffend erweisen werden, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse
erheblich von den in diesen Aussagen getätigten abweichen können. Die Leser
sollten dementsprechend kein absolutes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen
legen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu
aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.
Â°
Ausgewählte Hebelprodukte auf Monument Mining
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Monument Mining
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Monument Mining Ltd.
Analysen zu Monument Mining Ltd.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.02.2009
|Monument Mining Limited hat Potenzial
|Haywood Securities
|09.10.2008
|Monument Mining für Risikobereite
|Der Aktionär
|15.11.2007
|Monument Mining eine Wette wert
|Der Aktionär
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.02.2009
|Monument Mining Limited hat Potenzial
|Haywood Securities
|09.10.2008
|Monument Mining für Risikobereite
|Der Aktionär
|15.11.2007
|Monument Mining eine Wette wert
|Der Aktionär
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Monument Mining Ltd. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen