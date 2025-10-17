GNW-News: Monument gibt Ergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2025 bekannt

Werte in diesem Artikel

VANCOUVER, British Columbia, Oct. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining

Limited (TSX-V: MMY, FSE: D7Q1) (?Monument" oder das?Unternehmen") hat heute

die Ergebnisse für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr (?Geschäftsjahr

2025" bzw.?GJ 2025") veröffentlicht. Alle Angaben erfolgen in US-Dollar, sofern

nicht anders angegeben. Die vollständigen Finanzergebnisse finden Sie unter

www.sedar.com (http://www.sedar.com).

Die Goldproduktion im Geschäftsjahr 2025 erzielte Bruttoeinnahmen von 98,64

Millionen US-Dollar, nach 51,42 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Der Nettogewinn

stieg deutlich von 6,44 Millionen US-Dollar bzw. 0,02 US-Dollar je Aktie im

Vorjahr auf 37,54 Millionen US-Dollar bzw. 0,11 US-Dollar je Aktie. Auch die

Finanzlage des Unternehmens hat sich spürbar verbessert: Der operative Cashflow

erhöhte sich von 14,39 Millionen US-Dollar auf 48,65 Millionen US-Dollar, die

Barmittel stiegen von 10,86 Millionen US-Dollar auf 45,94 Millionen US-Dollar

und das Betriebskapital legte von 20,55 Millionen US-Dollar auf 58,54 Millionen

US-Dollar zu.

Cathy Zhai, Präsidentin und CEO, erklärte:?Das Geschäftsjahr 2025 war für unser

Unternehmen von bedeutenden Fortschritten geprägt - insbesondere durch die

kontinuierliche Goldproduktion der Selinsing-Mine in Malaysia und die gestärkte

Liquiditätsposition. Die Erschließung des Murchison-Goldprojekts in

Westaustralien hat ebenfalls deutlich an Dynamik gewonnen und positioniert sich

zunehmend als potenzielle zweite Cashflow-Quelle."

Weiter führte sie aus:?Wir arbeiten konsequent an der Weiterentwicklung des

Murchison-Goldprojekts.SRK Consulting Australasia Pty Ltd (?SRK") führt aktuell

eine konzeptionelle wirtschaftliche Bewertung durch, die als Grundlage für eine

mögliche Produktionsentscheidung dienen soll."

Highlights für das Geschäftsjahr 2025:

* Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Nettogewinn von 37,54

Millionen US-Dollar beziehungsweise 0,11 US-Dollar je Aktie. Im Vergleich

dazu lag der Nettogewinn im Geschäftsjahr 2024 bei 6,44 Millionen US-Dollar

oder 0,02 US-Dollar je Aktie.

* Die Bruttomarge belief sich im Geschäftsjahr 2025 auf 65,11 Millionen US-

Dollar und lag damit 162 % über dem Vorjahreswert von 24,83 Millionen US-

Dollar.

* Zum Ende des Geschäftsjahres 2025 verfügte das Unternehmen über Barmittel in

Höhe von 45,94 Millionen US-Dollar, was einem Zuwachs von 35,08 Millionen

US-Dollar gegenüber 10,86 Millionen US-Dollar im Vorjahr entspricht. Im

Geschäftsjahr 2024 hatte der Anstieg der Barmittel bei 4,90 Millionen US-

Dollar gelegen.

* Das Betriebskapital erhöhte sich auf 58,54 Millionen US-Dollar und lag damit

um 37,99 Millionen US-Dollar beziehungsweise 185 % höher als der Stand von

20,55 Millionen US-Dollar zum 30. Juni 2024.

* Produktionsleistung: Im Laufe des Geschäftsjahres 2025 wurden 38.530 Unzen

Gold produziert, verglichen mit 31.542 Unzen im Vorjahr. Insgesamt wurden

41.183 Unzen Gold zu einem durchschnittlichen Verkaufspreis von 2.947 US-

Dollar pro Unze veräußert, was einem Bruttoumsatz von 98,64 Millionen US-

Dollar entspricht. Im Geschäftsjahr 2024 waren 30.713 Unzen zu einem

durchschnittlichen Preis von 2.116 US-Dollar pro Unze verkauft worden, was

zu einem Bruttoumsatz von 51,42 Millionen US-Dollar führte. Die

Barmittelkosten lagen bei 814 US-Dollar pro verkaufter Unze, nach 866 US-

Dollar pro Unze im Vorjahr, wobei die höheren Lizenzgebühren auf den

gestiegenen durchschnittlichen Goldpreis zurückzuführen sind. Die

nachhaltigen Gesamtkosten (All-in Sustaining Costs) beliefen sich auf 1.093

US-Dollar pro verkaufter Unze und lagen damit 7 % unter dem Vorjahreswert

von 1.173 US-Dollar pro Unze.

* In der Selinsing-Mine wurde eine neue Filterpresse erfolgreich in Betrieb

genommen, was die betriebliche Effizienz weiter verbessert hat.

* Zudem wurden Bohrprogramme gestartet, um Mineralressourcen in Selinsing zu

erschließen und die Lebensdauer der Mine zu verlängern.

* Für das Murchison-Projekt wurde eine interne wirtschaftliche Bewertung

durchgeführt, um potenzielle Produktionsmöglichkeiten zu identifizieren.

Produktionshighlights im vierten Quartal:

* Im vierten Quartal erreichte das Unternehmen mit der Sulfidflotationsanlage

einen neuen Produktionsrekord von 12.315 Unzen Gold und erzielte dabei eine

durchschnittliche Ausbeute von 89,50 %. Im Vergleich dazu hatte die

Produktion im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024 bei 12.003 Unzen mit

einer Ausbeute von 82,59 % gelegen.

* Der Umsatz aus der Goldkonzentratproduktion belief sich im vierten Quartal

des Geschäftsjahres 2025 auf 39,63 Millionen US-Dollar. Dieser Umsatz wurde

durch den Verkauf von 14.527 Unzen Gold zu einem Rekorddurchschnittspreis

von 3.368 US-Dollar pro Unze erzielt. Im vierten Quartal des Geschäftsjahres

2024 waren 10.413 Unzen Gold verkauft worden, was einem Erlös von 18,60

Millionen US-Dollar entsprach.

* Die Barmittelkosten pro verkaufter Unze Goldkonzentrat lagen im vierten

Quartal bei 701 US-Dollar und damit deutlich unter dem Vergleichswert von

842 US-Dollar pro Unze im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

* Die All-in Sustaining Costs (AISC) reduzierten sich auf 853 US-Dollar pro

Unze, nachdem sie im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024 noch bei

1.183 US-Dollar pro Unze gelegen hatten.

Fourth Quarter and Fiscal Year 2025 Production and Financial Highlights

-------------------------------------------------------------------------------

Three months ended June

30, Year ended June 30,

2025 2024 2025 2024

-------------------------------------------------------------------------------

Production

Ore mined (tonnes) 193,481 187,723 726,012 977,987

Waste removed (tonnes) 2,138,118 2,718,199 8,592,126 10,283,519

Gold Sulphide Production

Ore processed (tonnes) 235,264 179,364 786,241 715,553

Average mill feed grade (g/t) 1.82 2.52 1.79 1.84

Processing recovery rate (%) 89.50 82.59 85.32 74.20

Gold produced (oz) 12,315 12,003 38,530 31,542

Gold sold (oz) 14,527 10,413 41,183 30,713

Financial(expressed in

thousands of US$) $ $ $ $

Revenue 39,625 18,602 98,639 51,421

Gross margin from mining

operations 29,449 9,835 65,112 24,827

Net Income before other items 24,754 8,072 51,075 13,678

Net income 20,837 6,239 37,536 6,443

Cash flows provided by

operations 18,932 5,750 48,652 14,385

Working capital 58,544 20,552 58,544 20,552

Earnings per share - basic and

diluted (US$/share) 0.08 0.02 0.11 0.02

-------------------------------------------------------------------------------

Weighted average gold price US$/oz US$/oz US$/oz US$/oz

Realized price - sulphide

production 3,368 2,295 2,947 2,116

Cash cost per ounce sold

Mining 241 220 239 274

Processing 262 262 285 318

Royalties 123 290 216 205

Operations 75 70 74 69

-----------------------------------------------

Total cash cost per ounce

sold(1) 701 842 814 866

Operation expenses 1 5 3 5

Corporate expenses (3) 1 10 5

Accretion of asset retirement

obligation 4 5 6 7

Exploration and evaluation

expenditures 25 1 15 1

Sustaining capital expenditures 125 329 245 289

-----------------------------------------------

Total all-in sustaining costs

per ounce sold(2) 853 1,183 1,093 1,173

-------------------------------------------------------------------------------

Total cash cost for sulphide plant production includes production costs

such as mining, processing, tailing facility maintenance and camp

administration, royalties, and operating costs such as storage, temporary

mine production closure, community development cost and property fees.

Cash costs exclude amortization, depletion, accretion expenses, operation

expenses, capital costs, exploration costs and corporate administration

(1) costs.

All-in sustaining cost per ounce includes total cash costs, operation

expenses, and adds sustaining capital expenditures, corporate

administrative expenses for the Selinsing Gold Mine including share-based

compensation, exploration and evaluation costs, and accretion of asset

retirement obligations. Certain other cash expenditures, including tax

(2) payments and acquisition costs, are not included.

ERGEBNISSE DER GOLDPRODUKTION

Jährliche Goldproduktion

* Im Geschäftsjahr, das am 30. Juni 2025 endete, wurden nach einer Anpassung

der Goldproduktion um 944 Unzen insgesamt 38.530 Unzen Gold aus der

Sulfidflotationsanlage gewonnen. Dies resultierte aus der Verarbeitung von

786.241 Tonnen Erz mit einem durchschnittlichen Gehalt von 1,79 g/t. Durch

die Inbetriebnahme der neuen Filterpresse, optimierte Reagenzien, eine

gezielte pH-Anpassung sowie die Kontrolle der Mühlenleistungsaufnahme und

des Stahlkugeleinsatzes zur Vermeidung von Übermahlung konnte die

durchschnittliche Ausbeute auf 85,32 % verbessert werden. Zudem trugen

Verbesserungen an der Flotationsanlage zu höheren Produktionskennzahlen bei.

Im Vergleich dazu wurden im Geschäftsjahr, das am 30. Juni 2024 endete,

31.542 Unzen Gold aus 715.553 Tonnen Erz gewonnen, das in der

Flotationsanlage mit einem durchschnittlichen Gehalt von 1,84 g/t

verarbeitet wurde und eine Ausbeute von 74,20 % erzielte.

* Die Bergbauaktivitäten konzentrierten sich weiterhin auf Buffalo Reef und

Felda Block 7, die die Selinsing-Sulfidanlage im Geschäftsjahr 2025, das am

30. Juni endete, mit Erz versorgten. Insgesamt wurden 726.012 Tonnen Erz

abgebaut, nach 977.987 Tonnen im Geschäftsjahr 2024. Gleichzeitig wurden

8.592.126 Tonnen Abraum bewegt, verglichen mit 10.283.519 Tonnen im Vorjahr,

bei einem höheren Abraumverhältnis von 11,83 gegenüber 10,51 im

Geschäftsjahr 2024. Dieser Anstieg ist hauptsächlich auf die

Abbaureihenfolge und den Fortschritt beim Zugang zum Erzkörper

zurückzuführen, wobei der höhere Abraumanteil insbesondere in der Buffalo

Reef-Grube BRC4 zu verzeichnen war.

Goldproduktion im vierten Quartal

Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025 lag die Goldproduktion aus der

Sulfidflotationsanlage bei 12.315 Unzen, einschließlich einer zusätzlichen

Anpassung von 60 Unzen. Dies resultierte aus der Verarbeitung von 235.264 Tonnen

Erz mit einem Gehalt von 1,82 g/t Gold und einer verbesserten Ausbeute von

89,50 %. Vor der Anpassung betrug die Produktion 12.255 Unzen. Im Vergleich dazu

wurden in den drei Monaten bis zum 30. Juni 2024 in der Sulfidflotationsanlage

12.003 Unzen Gold produziert. Dies setzte sich zusammen aus 9.968 Unzen im

vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024 und einer zusätzlichen Anpassung von

2.035 Unzen aus früheren Quartalen, die aus der Verarbeitung von 179.364 Tonnen

Erz mit einem Gehalt von 2,52 g/t Gold und einer Ausbeute von 82,59 %

resultierte.

FINANZERGEBNISSE

Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2025

* Im Geschäftsjahr, das am 30. Juni 2025 endete, beliefen sich die Einnahmen

aus der Sulfidgoldproduktion auf 98,64 Millionen US-Dollar, verglichen mit

51,42 Millionen US-Dollar im Geschäftsjahr 2024. Dieser Anstieg ist auf den

Verkauf von 41.183 Unzen Goldkonzentrat zu einem durchschnittlich

realisierten Goldpreis von 2.947 US-Dollar pro Unze zurückzuführen, während

im Vorjahr 30.713 Unzen zu 2.116 US-Dollar pro Unze verkauft wurden.

* Die Bruttomarge stieg auf 65,11 Millionen US-Dollar, nachdem sie im

Geschäftsjahr 2024 noch 24,83 Millionen US-Dollar betragen hatte. Ursache

hierfür war der Verkauf von mehr Goldkonzentrat zu höheren realisierten

Goldpreisen.

* Die Barmittelkosten für die Produktion von Goldkonzentrat aus der

Sulfidflotation beliefen sich im Geschäftsjahr 2025 auf 814 US-Dollar pro

Unze, verglichen mit 866 US-Dollar pro Unze im Geschäftsjahr 2024. Dieser

Rückgang ist im Wesentlichen auf eine höhere Ausbeute sowie geringere

Barmittelkosten für Abbau und Verarbeitung zurückzuführen, wurde jedoch

teilweise durch niedrigere Erzgehalte und höhere Lizenzgebühren infolge des

gestiegenen durchschnittlich realisierten Goldpreises kompensiert.

* Zum 30. Juni 2025 beliefen sich die Barmittel und Barmitteläquivalente auf

45,94 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 35,08 Millionen US-Dollar

gegenüber dem 30. Juni 2024 entspricht. Zum 30. Juni 2025 beliefen sich die

Barmittel und Barmitteläquivalente auf 45,94 Millionen US-Dollar, was einem

Anstieg von 35,08 Millionen US-Dollar gegenüber dem 30. Juni 2024

entspricht. Die liquiden Mittel des Unternehmens bestanden überwiegend aus

Geldern, die bei renommierten Finanzinstituten angelegt waren.

* Der Mittelabfluss für Investitionstätigkeiten betrug 13,54 Millionen US-

Dollar, verglichen mit 9,37 Millionen US-Dollar im Geschäftsjahr 2024. Davon

entfielen 12,29 Millionen US-Dollar auf Investitionen in die Selinsing-Mine,

hauptsächlich für Verbesserungen der Flotationsanlage, Modernisierungen und

Anpassungen der Tailings Storage Facility (?TSF") sowie für Abraumarbeiten.

Im Vorjahr waren dies 9,16 Millionen US-Dollar. Weitere 1,25 Millionen US-

Dollar wurden in Explorations- und Evaluierungsprojekte im Murchison-Projekt

investiert, nach 0,86 Millionen US-Dollar im Geschäftsjahr 2024.

Finanzergebnisse des vierten Quartals

* Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025 beliefen sich die Einnahmen aus

der Goldkonzentratproduktion auf 39,63 Millionen US-Dollar. Dieser Umsatz

wurde durch den Verkauf von 14.527 Unzen Gold zu einem durchschnittlich

realisierten Rekordpreis von 3.368 US-Dollar pro Unze erzielt. Im Vergleich

dazu wurden im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024 10.413 Unzen Gold zu

2.295 US-Dollar pro Unze verkauft.

* Der Bergbaubetrieb erzielte vor nicht zahlungswirksamen Abschreibungen und

Amortisationen eine Bruttomarge von 29,45 Millionen US-Dollar, nach 9,84

Millionen US-Dollar im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024. Dieser

Anstieg ist auf höhere Goldkonzentratverkäufe und einen gestiegenen

realisierten Goldpreis zurückzuführen. Nach Berücksichtigung der

Betriebskosten sowie nicht zahlungswirksamer Abschreibungen und

Aufzinsungskosten in Höhe von insgesamt 4,36 Millionen US-Dollar (4. Quartal

2024: 1,34 Millionen US-Dollar) belief sich das Ergebnis aus dem

Bergbaubetrieb auf 25,09 Millionen US-Dollar, nach 8,49 Millionen US-Dollar

im Vorjahresquartal.

* Die Gesamtproduktionskosten stiegen im vierten Quartal des Geschäftsjahres

2025 auf 10,18 Millionen US-Dollar, verglichen mit 8,77 Millionen US-Dollar

im entsprechenden Quartal des Vorjahres. Dieser Anstieg ist auf höhere

Abbauvolumina, gesteigerte Verarbeitungsraten in der Sulfidflotationsanlage

in Selinsing sowie auf den Verkauf von mehr Goldkonzentrat zurückzuführen.

* Die Barmittelkosten pro verkaufter Unze Gold aus dem Sulfidbetrieb lagen im

vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025 bei 701 US-Dollar, nach 842 US-

Dollar im Vorjahresquartal.

MINENENTWICKLUNG

Selinsing-Goldmine

Im Geschäftsjahr 2025 konzentrierten sich die Arbeiten in Selinsing auf die

Erweiterung des Tagebaus. Zudem wurde eine neue Filterpresse installiert, der

Konzentratschuppen vergrößert, die Abraumlagerstätte (Tailings Storage Facility,

TSF) verbessert und die Anlage durch gezielte Modifikationen optimiert. Darüber

hinaus wurden die Wartungsprogramme verbessert und wichtige Ersatzteile für die

Goldmine Selinsing beschafft.

Forschung und Entwicklung

Es wurden Flotationstests im Labor- und Pilotmaßstab durchgeführt, deren

Ergebnisse vielversprechend waren. Sie zeigten Möglichkeiten auf, den

Flotationskreislauf bei einem niedrigeren pH-Wert zu betreiben, was zu einer

Senkung der Reagenzienkosten führen könnte. Zusätzlich wurden Tests mit Proben

von Kaliumamylxanthat und Flockungsmitteln anderer Lieferanten durchgeführt. Die

Flexibilität des Flotationskreislaufs wurde durch die Installation einer Bypass-

Leitung von der ersten Reinigungszelle zum Konzentratverdicker weiter

verbessert. Zusammen mit dem Bypass für das Grobkonzentrat bietet dies

zusätzliche Möglichkeiten, den Endgehalt des Konzentrats zu steuern. Darüber

hinaus wurden Tests zur Optimierung der Dosierung von Eisensulfat und

Wasserstoffperoxid in der Entgiftungsanlage durchgeführt.

Minenentwicklung

Vor dem geplanten Baubeginn im Februar 2026 wurde eine geotechnische

Standortuntersuchung an der TSF durchgeführt. Nach Abschluss des Baus des TSF-

Hauptdamms im Dezember 2023 und den Aufschüttungsarbeiten begannen im Juni 2024

die Sickerwasser- und Entwässerungsarbeiten am Fuß des Hauptdamms, die im

September 2024 abgeschlossen wurden. Eine Stütze entlang des Fußes des

Hauptdamms wurde unter Verwendung von Abfallmaterial aus den Buffalo Reef-Gruben

fertiggestellt, um die Sicherheit vor der für das Geschäftsjahr 2026 geplanten

nächsten Bauhöhe zu erhöhen. Weitere Arbeiten an der TSF zur Befüllung der

Hauptdammstütze wurden im Geschäftsjahr 2025 abgeschlossen.

Murchison-Goldprojekt

Im Murchison-Projekt hat das Unternehmen den Entwicklungsplan weiter

vorangetrieben und dabei wichtige Meilensteine sowie kritische Punkte im Blick

behalten. SRK Consulting führt eine konzeptionelle wirtschaftliche Bewertung

durch, um eine mögliche Produktionsentscheidung zu beurteilen. Das Unternehmen

hat sich aktiv mit Beratern im Bereich Bergbau- und Ingenieursdienstleistungen

abgestimmt, um Pläne für eine zügige Wiederaufnahme des Betriebs zu entwickeln.

Infill- und Erweiterungsbohrziele in den Gebieten Gabanintha und Burnakura

wurden identifiziert und optimiert. Die für die Gabanintha-Liegenschaften

vorbereiteten Bestätigungsbohrungen sollen es ermöglichen, bestimmte historische

Ressourcen in den Minenplan zu integrieren. Zudem wurde im Verlauf des Quartals

die Überprüfung der geologischen Datenbank und des Archivs abgeschlossen.

Das Unternehmen hat aktiv mit lokalen Interessengruppen zusammengearbeitet und

seine Initiativen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung

(Environmental, Social, and Governance, ESG) vorangebracht. Der positive Dialog

und die guten Beziehungen zu den traditionellen Eigentümern wurden im Laufe des

Jahres fortgeführt. Nach Jahresende wurden Untersuchungen zum Kulturerbe

durchgeführt und abgeschlossen. Die Verarbeitungsanlage, die Unterkünfte, die

Verpflegungseinrichtungen, die Büros und die dazugehörige Infrastruktur wurden

in einem ausgezeichneten Zustand gehalten, um sicherzustellen, dass der Standort

für die Wiederaufnahme der Produktion bereit ist. Die Unterkünfte und

Verpflegungseinrichtungen blieben das gesamte Jahr über voll funktionsfähig und

stellten jederzeit Unterstützung für Verwaltungs-, Explorations- und

Bergbauaktivitäten bereit.

Exploration

Malaysia

Die Explorationsarbeiten in Selinsing umfassten im Laufe des Jahres die

Bewertung von Optionen zur Verlängerung der Minenlebensdauer sowie den Start

eines neuen Bohrprogramms. Für die Durchführung der Programme wurde ein

Explorationsteam zusammengestellt und eine Einrichtung zur Kernprotokollierung,

zum Schneiden und zur Probenahme eingerichtet.

In Buffalo Reef wurde im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025 ein Infill-RC-

und Diamantbohrprogramm mit insgesamt 32 Bohrlöchern und einer Gesamtlänge von

1.112,6 Metern abgeschlossen. Ziel des Programms ist es, zusätzliche Oxid- und

Sulfidmineralisierungen zu identifizieren, Ressourcen außerhalb des aktuellen

Grubenmodells zu erweitern und damit potenziell die Lebensdauer der Mine zu

verlängern.

Westaustralien

Im Geschäftsjahr 2025 wurden im Murchison-Projekt zwar keine Feldexplorationen

durchgeführt, jedoch wurden zusätzliche Infill- und Erweiterungsziele in

Burnakura und Gabanintha identifiziert, die Potenzial für eine Ausweitung der

Ressourcenbasis bieten. Die künftigen Explorationsaktivitäten werden sich auf

die regionale geologische Interpretation konzentrieren und auf den beiden

Bohrphasen aufbauen, die in Burnakura in den Geschäftsjahren 2022 und 2023

abgeschlossen wurden.

Der Bau eines neuen Lagerbereichs für Bohrkerne in Burnakura wurde im Laufe des

Jahres abgeschlossen. Dieser umfasst optimierte Regalsysteme,

Schneideeinrichtungen und Bereiche für die Kernprotokollierung. Die Kernproben

wurden neu organisiert und stehen nun für die geologische Auswertung bereit. Ein

Spezialist für das Kulturerbe setzte seine Arbeiten fort, nachdem er im vierten

Quartal des Geschäftsjahres 2024 aufgrund neuer regulatorischer Vorgaben

beauftragt worden war. Parallel dazu wurden weitere Compliance-Anforderungen

überprüft. Nach Jahresende wurden die Untersuchungen zum Kulturerbe unter

Einbindung der traditionellen Eigentümer sowohl im Burnakura-Goldprojekt als

auch im Gabanintha-Goldprojekt durchgeführt und abgeschlossen. Die

Untersuchungsberichte liegen noch nicht vor.

Die Überprüfung der historischen Ressourcen in Gabanintha wurde im Berichtsjahr

fortgeführt und umfasste auch die Auswertung historischer Daten, die im zweiten

Quartal des Geschäftsjahres 2024 von den Behörden zur Verfügung gestellt wurden.

Eine Desktop-Analyse identifizierte potenzielle Step-out-Bohrziele zur

Erweiterung der Mineralisierung entlang des Streichens der historischen

Ressourcen, die im Rahmen der Infill-Bohrplanung bestätigt werden sollen. Die

Bereinigung und Validierung der geologischen Datenbank sowie der Archivdaten

erzielte im zweiten und dritten Quartal deutliche Fortschritte und wurde im Mai

2025 abgeschlossen.

_______________________________________

Über Monument

Monument Mining Limited (TSX-V: MMY, FSE: D7Q1) ist ein etablierter kanadischer

Goldproduzent, der die zu 100 % unternehmenseigene Selinsing-Goldmine in

Malaysia und das Murchison-Goldprojekts in der Murchison-Region in

Westaustralien besitzt und betreibt. Das Unternehmen hält eine 20%ige

Beteiligung am Tuckanarra-Goldprojekt in Westaustralien, dessen Miteigentümer

Odyssey Gold Ltd seinen Sitz in derselben Region hat. Das Unternehmen

beschäftigt in beiden Regionen rund 270 Mitarbeitende und setzt sich für höchste

Standards in den Bereichen Umweltmanagement, soziale Verantwortung -

einschließlich Gesundheit und Sicherheit für die Belegschaft und die umliegenden

Gemeinden - sowie verantwortungsvolle Unternehmensführung ein.

Cathy Zhai, Präsidentin und CEO

Monument Mining Limited

Suite 1580-1100 Melville Street

Vancouver, BC V6E 4A6

WEITERE INFORMATIONEN erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter

www.monumentmining.com oder von:

Richard Cushing, MMY Vancouver T: +1-604-638-1661 x102 rcushing@monumentmining

.com

(mailto:rcushing@monume

ntmining.com)

?Weder TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend

der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange)

übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser

Pressemitteilung."

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen

über Monument sowie die Geschäfte und Zukunftspläne des Unternehmens enthalten

(?zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die

Erwartungen, Pläne, Ziele oder zukünftige Ereignisse beinhalten, die keine

historischen Fakten sind. Sie beinhalten die Pläne des Unternehmens in Bezug auf

seine Mineralprojekte, Erwartungen in Bezug auf den Abschluss der Hochfahrphase

bis zum Erreichen der Zielproduktion in Selinsing und deren Zeitplan,

Erwartungen in Bezug auf die anhaltende Fähigkeit des Unternehmens, Sprengstoff

von Lieferanten zu beziehen, Erwartungen in Bezug auf die Fertigstellung der

geplanten Lagerhalle und des Ammoniumnitratlagers und deren Zeitplan, sowie den

Zeitplan und die Ergebnisse der anderen vorgeschlagenen Programme und

Ereignisse, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird. Im

Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen an zukunftsgerichteten Begriffen

wie?plant",?erwartet" oder?erwartet nicht",?wird erwartet",?budgetieren",

?vorgesehen",?schätzt",?sagt voraus",?beabsichtigt",?erhofft" oder?erhofft

nicht" oder?glaubt" sowie Variationen solcher Wörter und Ausdrücke erkennbar.

Sie sind auch erkennbar an Hinweisen darauf, dass bestimmte Tätigkeiten,

Ereignisse oder Ergebnisse?unternommen",?eintreten" oder?erreicht" werden

?können",?könnten" oder?würden". Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser

Pressemitteilung unterliegen zahlreichen Risiken, Unsicherheiten und weiteren

Faktoren, derentwegen sich tatsächliche Ergebnisse oder Errungenschaften

wesentlich von jenen unterscheiden könnten, die in den zukunftsgerichteten

Aussagen geäußert oder angedeutet werden. Diese Risiken und bestimmte weitere

Faktoren umfassen unter anderem: Risiken, die sich auf allgemeine geschäftliche,

wirtschaftliche, wettbewerbliche, geopolitische und soziale Unsicherheiten,

Unsicherheiten in Bezug auf die Ergebnisse der aktuellen Explorationsaktivitäten

sowie Unsicherheiten bezüglich des Fortschreitens und des Zeitpunkts von

Entwicklungsaktivitäten beziehen, einschließlich derjenigen, die mit dem

Hochfahrprozess in Selinsing und der Fertigstellung der geplanten Lagerhalle und

des Ammoniumnitratlagers zusammenhängen, sowie Ungewissheiten und Risiken im

Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, Sprengstoff von Lieferanten zu

beziehen; darüber hinaus Risiken von Auslandsaktivitäten, weitere Risiken, die

der Bergbaubranche innewohnen, und weitere Risiken, die im Lagebericht des

Unternehmens und in den technischen Berichten über die Projekte des Unternehmens

beschrieben werden. Diese sind im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter

www.sedar.com einsehbar. Zu den wesentlichen Faktoren und Annahmen, die bei der

Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung verwendet

wurden, gehören: Erwartungen in Bezug auf die geschätzten Barmittelkosten pro

Unze Goldproduktion und die geschätzten Cashflows, die aus den Betrieben

generiert werden können, allgemeine wirtschaftliche Faktoren und andere

Faktoren, die sich der Kontrolle von Monument entziehen können; Annahmen und

Erwartungen in Bezug auf die Ergebnisse der Explorationen auf den Projekten des

Unternehmens; Annahmen in Bezug auf den zukünftigen Preis von Gold und anderen

Mineralien; der Zeitplan und die Höhe der geschätzten zukünftigen Produktion;

Annahmen in Bezug auf den Zeitplan und die Ergebnisse der

Erschließungsaktivitäten, einschließlich des Hochlaufprozesses in Selinsing und

der Fertigstellung des geplanten überdachten Lagers und des

Ammoniumnitratlagers; Erwartungen, dass das Unternehmen weiterhin in der Lage

sein wird, rechtzeitig Sprengstoff von Lieferanten zu beziehen; Kosten

zukünftiger Aktivitäten; Kapital- und Betriebsausgaben; Erfolg von

Explorationsaktivitäten; Abbau- oder Verarbeitungsprobleme; Wechselkurse; und

alle Faktoren und Annahmen, die in der Diskussion und Analyse der Leitung des

Unternehmens und in den technischen Berichten über die Projekte des Unternehmens

beschrieben werden, die alle im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter

www.sedar.com verfügbar sind. Trotz der Bemühungen des Unternehmens, wichtige

Faktoren zu ermitteln, die erhebliche Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse

von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwähnten hervorrufen könnten,

treten unter Umständen weitere Faktoren auf, die dazu führen könnten, dass

Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder angestrebt ausfallen. Es kann

keine Zusicherung dahingehend ausgesprochen werden, dass sich diese Aussagen als

zutreffend erweisen werden, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse

erheblich von den in diesen Aussagen getätigten abweichen können. Die Leser

sollten dementsprechend kein absolutes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen

legen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu

aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

